Ingenting er riktig for Ari Abidan

Husk at det er 31. oktober. Ari Abitton (47) ble varetektsfengslet etter at en 23 år gammel kvinne sendte inn en voldtektsklage mot skuespilleren. Ari Abitton, som ble ansett som uskyldig, hadde en lav profil. Han ble siktet og satt i varetekt og har ikke blitt sett eller hørt fra på mer enn to måneder.

Men i begynnelsen av året måtte han begynne å turnere sitt nye show “For Truth”, som skulle ta ham til alle fire hjørner av Frankrike den 51. Han måtte inspirere i et personshow “Med sin følsomhet for sitt daglige liv uten avbrudd “,” Som det står i intensjonsnotatet. Ess! Ari Abiden måtte avlyse turneen sin. Ifølge opplysninger publisert i «Closer» vil turneren hans, Gilbert Coolie, kreve millioner av euro i tapt inntekt.

Utgivelsen av en ny flis for skuespilleren, “But What We Did to the Good Lord” ble utsatt. Bare Claude Loloch, som hyret ham til å spille i «Love Is Better Than Life», støtter ham fortsatt, Lip Service. “Paris Match”-spalter, filmskaper “Veldig ulykkelig. Fordi han er favoritten min, er det han som får meg til å le.”” Jeg vil tro at dette er en falsk historie, men jeg går med rettsavgjørelsen. Hun vil fortelle sannheten. Dette er den grunnleggende verdien av vårt demokrati. Gi instruksjoner og tid til det. Og beskytt deg selv mot mediedomstolen.”