Ingenting går riktig for Hello Fresh, kraftig nedgang i Belgia: Hvorfor matbokser taper terreng

I løpet av ti år har matboksbedrifter spredt seg og vunnet over et stadig voksende publikum. Koronavirusperioden har gjort det mulig for sektoren å øke salget, men suffléen ser nå ut til å være i tilbakegang. Mellom 2018 og 2022 opplevde Hello Fresh sin sterkeste vekst, og vokste fra 2,40 millioner til 8,52 millioner kunder over hele verden. I år mistet det mer enn en million kunder (7,3). Ifølge en undersøkelse fra GfK falt det tyske selskapets omsetning i Belgia med 45 % i løpet av ett år. Hvis pandemien tilbyr et interessant alternativ til forbrukere som ønsker å unngå smitterisikoen så mye som mulig ved å få matboksene levert hjem, har situasjonen endret seg siden konflikten startet i Ukraina. Inflasjonen vi har opplevd i over et år har fått forbrukerne til å være mer oppmerksomme på forbruket. Matbokser er logisk priset, de anses som dyrere sammenlignet med vanlig shopping, de tilbyr bekvemmelighet for forbrukeren. Det samme gjelder Foodbags morselskap Smartmat og nettsupermarkedet Rayon, som allerede tapte over en million euro i overskudd i fjor.