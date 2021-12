Ingenting lanserer en ny versjon av øretelefonene (1) og åpner opp for kryptovalutaer

Det engelske selskapet Nothing lanserer en variant av sine ekte trådløse hodetelefoner øre (1). Ferdig med et snev av hvitt, plass til en dyp svart for denne versjonen som tilbys til den attraktive prisen på 99 euro. Tilbyr opptil 34 timers batterilevetid med ladevesken. Denne har svart bakgrunn, men beholder sitt gjennomsiktige deksel.

Salget av den svarte versjonen av øret (1) starter 13. desember kl. 12.00. produsentens nettsted. Ingenting skiller seg ut ved å la deg betale i kryptovalutaer. Derfor vil du kunne betale med Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) og til og med Dogecoin (DOGE). Dette betalingsalternativet vil bare være tilgjengelig i enkelte land, inkludert Frankrike.

Det svarte øret (1) vil også være på forhåndssalg 8. desember i konseptbutikken Kith i Paris, på sin nettsted, samt på nettsiden til Arv, konseptbutikken til Hôtel Barrière i Paris.

Ifølge Nothing har mer enn 250 000 hodetelefoner (1) blitt sendt siden lanseringen i slutten av juli. Produsenten indikerer at den har jobbet med internasjonalt anerkjente organisasjoner, som f.eks SGS, for uavhengig å vurdere og nøytralisere karbonavtrykket til dine første ekte trådløse øretelefoner.