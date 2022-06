Ingenting stoppet Strome-arrangementet fra å gi ut en ny solo

Ventet lenge, men siden han kom tilbake, Vi kan ikke stoppe det. Strome slapp sin nye singel mandag Fantastisk konsert Han ga den til Wercher Boutique i går. Dette er den fjerde delen Møte. Allerede!



«Helse», «Helvete» og «Sønner av lykke» Hvis klippet ble filmet i Cincinnati, her er «Mon Amore». Tittelen er basert på historien om et par som er som mange på hans siste album. கொலுச்சே சொல்லியிருப்பார் : «Det er historien om en gutt som gjør hva som helst, og så forlater kona ham. Han tror verden har falt på hodet hans mens han søkte. Strome forklarte at sangen uttrykker en kvinnes syn på saken.«Men du bør ikke ta det for seriøst.» Han skyndte seg å si farvel i en videokapsel dedikert til å se på YouTube-kanalen hans . «Jeg ser på det som en liten spøk. Det er veldig lett. Det tar ikke noe så alvorlig. Denne fyren er ikke seriøs.

Broren hans signerer musikken

Musikalsk var Stromas bror, Luke, Mozarts kunstneriske leder, så komponisten meldte seg også på instrumentet på fritiden. Han ble inspirert av modellen for venezuelansk musikk. Det er sant at den foreslåtte versjonen på disk faktisk inneholder latinske lyder.



På scenen under presentasjonenMøte Bala12 i slutten av februarDette er derimot en cappella-versjon, som sangeren forklarte som slutten på konserten hans.



Siden han kom tilbake har Strome vært en stor suksess. Albumet hans er Double Platinum. Som Frankrike monopoliserer han radiobølger hjemme. Det var et av de mest sette showene av amerikanske medier under Coachella-festivalen i april i fjor. Det er ingenting, for det er den største musikkfestivalen i verden. Tøff konkurranse her!



Når det gjelder konsertene hans hos oss, er de alle utsolgt. Dette gjelder for Les Ardentes på leiekontrakt 10. juli, og for de 6 datoene som er planlagt til 15., 16. og 17. mars 2023 og påfølgende 1., 2. og 3. juni på Palais 12.