Ingrid Alexandra fra Norge er andrepiloter på jagerflyet Fearless Princess

Prinsesse Ingrid Alexandra av Norge fortsetter oppdagelsen av det norske forsvaret. Siste opplevelse for en 17 år gammel jente: Co-pilot i et jagerfly.

En dag skal hun styre Norge. Den dagen blir han øverstkommanderende for det norske forsvaret. Hvis hun ikke er 18 ennå – feirer hun dem 21. januar – Prinsesse Ingrid Alexandra fra Norge, Andre i rekken til tronen etter hans far, kronprins Hagon, er nå interessert i å bli godt kjent med dem. Etter funnet, 20. november, Zekertropen, Den norske spesialstyrkens kvinneavdeling var på Rena Army Camp denne lørdagen, 11. desember 2021, på Luftforsvarsbasen i Bodø, nord i landet.

Mottatt av general Rolf Fland, sjef for Luftforward (Norges Luftforsvar) og Henning Homb Hansen, sjef for Luftforsvarsbasen. Barnebarn av kong Harald V og dronning Sonja Hovedoppdraget til Luftforsvaret og Forsvaret ble forklart. Spesielt ble QRA (Quick Reaction Warning) diskutert, som tillater F-16 jagerfly å være klare til enhver tid slik at de kunne reise på bare 15 minutter for å avskjære utenlandske fly som en del av NATO.

Ingrid Alexandra gjennomgikk en spesifikk medisinsk undersøkelse for denne flyturen

Men den unge kvinnen begrenset seg ikke til denne informasjonen og sikkerhetsrelatert informasjon. Iført en kakigrønn pilotdrakt og hjelm gikk hun ombord på en av disse F-16-ene. Le Palais har i forkant av besøket avklart at han har gjennomgått en grundig legeundersøkelse ved Flymedisinsk (Forsvarets luftforsvarsmedisinske avdeling). Mens prinsesse Ingrid Alexandra satt i baksetet på flyet, nølte hun ikke med å pilotere seg selv under en del av flyturen som gjorde at hun kunne fly nordover i Norge. «Det ble rett og slett lagt merke til at dette var en av de siste mulighetene for et medlem av kongefamilien til å sitte i baksetet på et jagerfly. F-16 fases gradvis ut og F-35 har ikke to seter», forklarte general Foland til norsk fjernsyn.NKR“. Den modige prinsessen følger dermed i farens fotspor – Prins Hagon var co-pilot på F-16 Falcon i 1991 – hun kan ikke leve hvis hun venter for lenge.