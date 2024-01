Inkluderingen av marokkanere bosatt i utlandet i bostøtte går dårlig

Per 5. januar er 24 % av de 7 961 registrerte for å motta boligstøtte marokkanere bosatt i utlandet. Det nye direkte boligstøtteprogrammet lansert av kong Mohammed VI for å erstatte leilighetsprogrammet på 250 000 dirham vekker interessen til marokkanere som bor i utlandet. Kun marokkanere bosatt i Marokko eller i utlandet, som ikke er eiendomsbesittere i Marokko og aldri har fått boligstøtte, vil dra nytte av denne hjelpen. Men inkluderingen av MRE-er i programmet vekker heftig debatt.

For å lese: Bolighjelp: Suksess med MRE-elever

På Internett dukker det opp kritikk og spørsmål blant marokkanske internettbrukere. Noen mener at den ideelle løsningen er å ekskludere marokkanere bosatt i utlandet fra programmet eller å gjøre marokkanere bosatt i Marokko til de eneste mottakerne. Andre er bekymret for ideen om at boliger kjøpt av marokkanere som bor i utlandet under dette programmet vil mate det svarte markedet, og føre til en eksplosjon i leieprisene. Men i følge boligdepartementet kan vedkommende ikke leie eiendommen sin, en gang eier, beboer eller ikke-bosatt, og heller ikke bruke den profesjonelt. Utenlandske innbyggere vil bli pålagt å opprettholde denne boligen i 5 år som hovedbolig i kongeriket. De kan også gjøre det tilgjengelig gratis til fordel for deres ektefeller, oppstigende eller direkte etterkommere.

Å lese: Bolighjelp i Marokko: vilkår og betingelser for tilskudd

«Det er boligstøtte for de mest vanskeligstilte menneskene i prinsippet. Integrering av MRE-er betyr å bekjempe formålet. Folk er ikke imot å hjelpe mødre, de er mot å omdirigere bistand til fordel for andre mennesker som ikke er ment for dem,» kommenterte en nettbruker. H24 informasjon. » […] Jeg vet ikke om MRE-er i det hele tatt er økonomisk kvalifisert, fordi denne typen boliger er den farligste. Jeg kjenner ingen MRE-familie som lever på €500 i måneden, og lokalbefolkningen har ofte den slags inntekt. «For å øke salget med 1 og 2, håper alle MRE-er å returnere til landet minst én dag etter pensjonering. Så jeg forstår faktisk ikke noen av kommentarene…», sa bruker X.