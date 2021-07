Innbyggere i Rungan, Norge, takket være gigantiske speil for å få sollys om vinteren

Det er et kjent og bevist faktum at dagen og natten på jorden er forårsaket av rotasjonen av planeten. Når sollyset faller på jorden i løpet av syklusen, kalles det soloppgang. Forekommer hver 24 timer, dag og natt. Imidlertid er det ett sted i denne verden som har savnet sollys i flere måneder, og folk der har opplevd vitamin D-mangel. Det skjedde i den norske byen Rujugan, som ligger mellom to høye fjell der innbyggerne bodde uten sollys i omtrent 6 måneder. Nå, med en oppfinnelse, kan beboerne få sollys i et bestemt område selv om vinteren.

Byen ligger i en dal nær Telemark-området i Sør-Norge. Byen ble opprettet som et hydrokraftverk for alle arbeidere i det norske aluminium- og fornybare energiselskapet Norsk Hydro.

Byen ble bygget mellom 1905 og 1916 av grunnleggeren og gründeren, Sam Aid, som bygde et vannkraftverk der. Han drømte om å lage et gigantisk speil for å avlede sollys innen 1913 for å hjelpe fabrikkarbeidere med sollys, selv om dette ikke kunne skje i hans levetid. Alternativt ble en gondolheis, også kjent som en trikk eller kryopan, bygget for å ta innbyggerne inn i fjellet slik at de kunne få vitamin D.

Lokale mennesker og kunstner Martin Anderson jobbet hardt for å få Sams drøm til å gå i oppfyllelse. Etter nesten 100 års venting ble ‘Rujugan solbriller’ offisielt brukt, og nå kan lokalbefolkningen få sollys over byens 6500 kvadratmeter. Ved hjelp av glass sendes omtrent 80 prosent av solstrålene mot byen.

Etter å ha installert disse brillene, sa byens prosjektleder Austin Hogan at brillene har hjulpet folk mye, så vel som å fremme turisme. Ifølge rapporter ble stedet i 2015 anerkjent som Norges åttende UNESCOs verdensarvliste.

Les alle de siste nyhetene, nyheter og koronavirus nyheter her