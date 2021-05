Inne i FSG-møtet som førte til det nye styreromsprosjektet i Liverpool

Det var feiringer på banen for Liverpool sist helg da Jurgen Klopps lag vant sesongens beste finaleform ved å kvalifisere seg til Champions League.

Men i dagene frem til finaledagens seier over tredjeplassert Crystal Palace på Premier League-tabellen, var det grunn til å heie på det.

Eierne av klubben ble kunngjort 20. mai Fenway Sports Team (FSG) sa ja til å motta fanrepresentasjon i klubbens styre.

Den nye ‘Supporters Group’ skal etableres og skrives i vilkårene for klubben, og danner en juridisk bindende avtale, som vil bli ledet av Spirit of Shangley (SOS) Supporters Association.

Kunngjøringen kom etter at SOS hadde et møte Liverpool Billy Hogan, administrerende direktør som kom etter FSG, ble sterkt kritisert for sin rolle i European Super League-prosjekter.

Må lese Liverpool FC nyheter

Planene om å se de seks ganger europeiske mestere bli med på de andre 11 klubbene i splittingkonkurransen falt fra hverandre etter et tilbakeslag fra store fans.

Liverpool trakk seg fra konkurransen og FSG-primæreier John Henry beklaget offentlig.

Men fra de dårlige tingene til de gode, gir det foreslåtte teamet av supportere virkelig makt når det gjelder viktige avgjørelser for Liverpool-fans – som å bli med i en europeisk Super League – tatt av klubbens hovedsakelig Boston-baserte eiere.

Labour MP for Liverpool, West Derby og SOS-medlem Ian Byrne var i møte med administrerende direktør Hogan, som førte til dannelsen av en ny gruppe støttespillere.

Og snakker Den siste Go The Reds podcasten, Sa han: “Vi så på dette (møtet) som en mulighet til å gjøre det vi alltid har trodd skulle ha skjedd – dette er avtalen mellom SOS og klubben.

“Det føltes som et virkelig øyeblikk da klubben handlet som den gjorde og John Henry handlet (etter sammenbruddet av European Super League).

“Møter er blitt opprettet, og jeg takker takknemlighet til alle som har vært i kontakt med Spirit of Shankly fra begynnelsen – å komme til dette punktet skyldes alles innsats de siste 12 årene.

Lytt til den fulle Ales Les Rouges podcasten ved å klikke Her

“Klubbens respekt for Spirit of Shankly ble sett (på møtet) og Joe Plot (SOS-leder) gjorde en fantastisk jobb under samtalene og forhandlingene.

Vi sa til klubben at “vi trenger å øke antall fotballfans” slik at vi kan være en partner på og utenfor banen, men vi trenger tillit. Viktigst må vi ha evnen til å forhindre en eier i å spørre for mye Real Madrid-lederens preferanser i stedet for den selvsikker lederen til fotballsupporterne – det er det viktigste.

“Fra kontrakten vi forhandlet om, vil det gi oss den makten.”

Avtalen vil bli diskutert og avstemt på det kommende SOS online-møtet.

Men hvis planene blir gjennomført, vil en representant for den nye sponsorkomiteen konsultere klubbens styre hvert år om spørsmål som er relevante for Liverpool-fans.

Hvis saken om konsultasjon som ble avtalt på Liverpool FC styremøte skal drøftes, vil formannen for supporterkomiteen delta.

Gruppen av supportere vil ha regelmessige samtaler og innspill med direktøren for den britiske klubben der avgjørelser blir tatt som direkte berører fansen.

Dette betyr at gruppen av nye supportere vil ha makt til å si ja eller nei til andre store spørsmål som splittet European Super League og billettering.

Analyser alle de siste Liverpool-overskriftene, teamnyhetene, rykter om overføring, oppdateringer om skader og hva som er neste for de røde. READ Liverpool-overføringen kunne gjentas, noe som etterlot Manchester United frustrert Du vil motta den siste utvekslingspraten og analysen hver dag direkte til innboksen din via vårt gratis nyhetsbrev. Registrer deg her – det tar bare noen sekunder!

På spørsmål fra andre SOS-medlemmer Peter Houghton på Ales Les Rouges-podcasten om at dette er en mulighet for reell endring, sa Ian: “Jeg gjør det – jeg vil absolutt ikke legge det foran medlemmene hvis jeg ikke gjorde det.

“Jeg tror det setter oss i en bedre posisjon, vi har klart blått vann fra (klubb) laget, men vi har det også i foreningens artikler som kan sies.

“Jeg tror vi er i en mye bedre posisjon enn for ti uker siden. Vi kan bare lage den. Jeg synes dette er en fantastisk mulighet.