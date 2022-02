Innen tre måneder etter Mark Wilmots ankomst, ble kong Casablanca sparket som trener!

Mark Wilmots, som var den belgiske landstreneren mellom mai 2012 og juli 2016, er ikke lenger trener for Raja Club Athletics. Den Casablanca-baserte marokkanske klubben kunngjorde på Twitter søndag. Den 52 år gamle teknikeren ankom tidlig i november.

Flyttingen kommer når Raja fortsetter sitt ubeseirede løp på seks kamper, fire uavgjorte ligaer og to seire i afrikansk Champions League. Da Wilmots ankom, var King Leader Wyatt nummer to etter Casablanca med fem poeng, nå åtte poeng bak.

Wilmots var fri fra slutten av sitt kortvarige eventyr med ansvar for Iran mellom mai og desember 2019, og ledet en klubb for tredje gang mellom mars og juni 2003 som en midlertidig T1 i Schalke og deretter hans opplevelser i Sint-Truiden. juli 2004 og februar 2005.

Georges Leakens ‘assistent, den gang Dick Advocate with the Devils, som tok ansvar for landslaget i 2012. Til tross for to kvartfinaler ble han eliminert i verdensmesterskapet i 2014 og EM 2016 på grunn av tap mot Wales. Under det franske EM.