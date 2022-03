Noor Witz presterte den beste femkampen under verdensmesterskapet i friidrett innendørs. Han vant gullmedaljen ved å nå en perfekt femkamp, ​​som han ledet fra start til mål, hvor han fikk totalt 4929 poeng og ble den sjette beste utøveren i historien i innendørs femkamp.

Noor Witz Han møtte skjebnen før denne 800 meteren. Anført av femkamp hadde hun alle kortene på hånden for å bli verdensmester. Denne 800 meteren starter med avspenning etter motstanderen på første meter. I starten av siste runde satte belgieren fart på de to utøverne foran seg og fløy til seier, og Nafi Thiam nådde den belgiske rekorden på 2: 08,81. Han scoret 982 poeng og totalt 4929 poeng, noe som gjorde ham til den sjette beste utøveren i historien på innendørs femkamp.

Sølvmedaljen går Adriana Sulek 4851 poeng og amerikansk Kendall Williams Utganger med bronse (4680 poeng). Katrina Johnson-Thompson Deltok ikke på 800 m løp. Ikke i god form ennå, amerikaneren kan ikke lenger få plass på scenen.

Noor Wits fortsatte femkampen ved verdensmesterskapet i friidrett innendørs i Beograd, og ble nummer to i lengdehopp med et hopp på 6,60m, hans beste prestasjon innendørs noensinne. Han ble kun slått av amerikanske Williams på 6m69 (1069 poeng).

Noor Witz hadde en fantastisk konkurranse, og hoppet fra sitt første hopp på 6m60, presterte på 6m55 og 6m33 for å nå 1040. Han beholdt ledelsen i femkamp med totalt 3947 enheter. Polen Adriana Sulek Etter å ha hoppet 6m43 (985 poeng) beholdt han sin andreplass med 3880 poeng, hans beste prestasjon. Den amerikanske atleten Sari Hawkins, som ble nummer tre i denne lengdehoppkonkurransen, tapte alt ved å bite på sine tre forsøk og gå glipp av muligheten på scenen. Kendall Williams, den andre amerikaneren som tar tredjeplass med 3846 poeng, er den beste hopphøyden. Katrina bekrefter at Johnson-Thompson ikke har returnert til sin beste plassering og hoppet bare 6m08 (874 poeng) for å bli nummer seks.

Med 14m03 poeng i kule, scoret Belgia 796 poeng, noe som gjorde at de kunne ta ledelsen med 2907 poeng etter tre hendelser. Widats er 13 mindre enheter foran polske Adriana Sulek, som kastet skuddet på 13m 40 og scoret 754 poeng. Amerikanske Wing Hawkins ligger fortsatt på tredjeplass. Han hadde sesongens beste prestasjon og kastet 14m02 (795 poeng) og totalt 2886 enheter i kulestøt.

Noor Witz ble nummer to i høydehopp med 1m83. Etter å ha passert 1m68, 1m71, 1m74, 1m77, 1m80 og 1m83, tapte Belgia tre ganger på 1m86 på første forsøk. Han ble nummer 2 i høyden etter å ha blitt eliminert av europamester Espoors (U23) Adriana Sulek. Staven stoppet på 1m89 (1.093 poeng) og tok ledelsen med 2.141 poeng.

Britiske Katrina Johnson-Thompson, den beste høydeeksperten, ble skuffet igjen da hun stoppet på 1m83 (1016 poeng). Den regjerende mesteren avanserte fortsatt fra 8. til 6. plass, og ble nummer fem med 2773 poeng etter sesongens beste prestasjon i kulestøt (13m02).

Noor Witz sin personlige rekordhøyde er 1m84 og ligger 16. februar 2019 i Antequera, Spania. Han brøt 1m83-stangen under innendørs euro femkamprekord sist toron. Han var 17 poeng foran rekorden sin ved å score 8,15 på 60 meter hekk i starten av verdens femkamp.