Innenlandske aksjer og omvurdering av eiendommer øker KLP-avkastningen i første kvartal Nyheter

Norsk KLP hadde en justert avkastning på 1,5% på investeringen i første kvartal i år, og sa at norske aksjer økte 9,2% i perioden og økte eiendomsverdiene for å gi en avkastning på 0,9% på denne aktivaklassen.

I sin delårsrapport for perioden januar til mars sa den kommunale pensjonsgiganten at kvartalsavkastningen tilsvarer 4,7 milliarder norske kroner (468 millioner euro), og at forvaltningskapitalen økte til 814 milliarder norske kroner i slutten av mars. fra mars. 807 milliarder kroner ved utgangen av 2020.

Blant de viktigste aktivaklassene i den delte porteføljen, uttalte KLP at aksjene klarte seg best i rapporteringsperioden, med en avkastning på 5%, sammenlignet med et tap på 15,6% i første kvartal 2020.

Kortsiktige obligasjoner var aktivaklassen som ga lavest i første kvartal, og endte med et tap på 2,4%, selv om langsiktige obligasjoner og holdt til forfall – der KLP har to ganger allokering – ga en gevinst på 0,9 %, viste økonomirapporten.

“Den sunne avkastningen i aksjemarkedet bidro sterkt til KLPs resultat for første kvartal,” sa Sverre Thornes, administrerende direktør i KLP.

Pensjonsleverandøren sa at hovedarrangementet i første kvartal var lanseringen av “KLP Pressure Tank” -initiativet for å støtte norske startups.

KLP sa at prosjektet var “en intensiv utviklingsprosess for å kvalifisere og utvikle forretningsidéer og investeringsmuligheter i tidlig fase”.

Den inkluderer fire programmer som foregår på forskjellige steder i hele Norge, med start i mars, mai, september og oktober, og ledes av forvaltnings- og investeringsselskapet CoFounder.

I følge KLP kan et eller flere selskaper i tidlig fase som deltar i hvert program motta en investering fra en KLP via medstifteren.

I sin første kvartalsrapport kommenterte pensjonsleverandøren også konkurransesituasjonen den står overfor i det kommunale pensjonsmarkedet og sa at “andre private operatører i 2020 har kommet inn på markedet for tjenestepensjonsløsninger i offentlig sektor.”

“Kommunen i ett fylke og flere lukkede avtaler flyttet fra KLP i begynnelsen av 2021,” sa selskapet, som har vært et de facto monopol i sektoren i lang tid.

KLP estimerte det totale utstrømningsvolumet til NOK til 8,4 milliarder kroner for kvartalet, og sa at det ikke var noen flyttinger til KLP i begynnelsen av 2021.

Rapporten fra første kvartal viser også at bidragene har sunket til 7 milliarder kroner fra 7,1 milliarder kroner på denne tiden i fjor.

