Innfødte demonstranter krever norsk ‘asyl’ for et brasiliansk tre

BRASILIA (Reuters) – Innfødte aktivister overleverte Jatoba -treet til Norges ambassade i Brasilia tirsdag og ba om “flyktning” -status for det i en symbolsk protest mot ødeleggelsen av Brasils regnskog i Amazonas.

Protesten falt sammen med den brasilianske presidenten Jair Bolsonaros forsvar på FNs generalforsamling av det han beskrev som regjeringens kamp mot regnskog avskoging.

Protesten ble organisert av en paraplyorganisasjon for urfolk, Expression of the Urigenous Peoples of Brazil (APIB).

Jatoba, noen ganger referert til som den brasilianske kirsebæret på grunn av løvtre i burgunder, vokser i Amazonas og andre biomer i Sør -Amerika. Saften til det høye baldakintreet brukes til medisinske formål av urbefolkningen.

APIB -leder Sonia Guajara har appellert om hjelp til å redde treet og Amazonas regnskog og sier at Norge er det eneste landet som forbyr avskoging.

“I dag er Amazonas en krigssone; 90% av avskogingen er ulovlig,” sa hun og ba om boikott av produkter som bidrar til Brasils avskoging.

Bolsonaro, som har presset til for å åpne mer av Amazonas regnskog for gruvedrift og landbruk, har blitt kritisert for å øke avskogingen under hans regjering.

I FN skryte han av at brasilianske miljølover var et forbilde for verden og lovet å stoppe ulovlig avskoging, selv om talen hans ble mottatt med skepsis av miljøgrupper. Les mer

Den norske ambassaden i Brasilia har åpnet dørene til demonstrantenes lastebil og et Jatoba -tre er plantet på ambassadens område.

Tilleggsrapportering av Osley Marcelino og Anthony Budel; Redigering av Dan Grebler

