Veier fra Sverige, Finland og Russland til Norge vil få nye identiteter med navnet på landet skrevet på urfolkssamisk, avhengig av region.

Sørsamiske områder fra sørlige Angerdal til Hudfgeldal og Ambukta nær polarsirkelen vil snart få begge leseskiltene. Norge Og Nøkkelbånd.

Inn i Norge fra Sverige ved Gradis og J ன் rnfzel inkluderer grenseskilt Lekkasje, Norsk lulesamisk språknavn.

Lenger nord inneholder seks grenseveier fra Finland og en enkelt inngang fra Russland nordlige Semi- og Gwen-språk, Norge Og Norge, Ekstra Norge.

“Når grensene åpnes igjen, vil jeg kunne flytte fra Sverige til byen Trendelok, og når jeg ser identifiseringen av Norge på grensen i det sørlige halvåret, vil det være et sterkt tegn på at samisk og Norge er like språk, “sa Linda, minister for regional utvikling og digitalisering.

Lovforslaget, som ble vedtatt av parlamentet denne uken, ble kodet som, a Regjeringens plan Tilbys på tre språk; Norge, nordsamisk og Gwen.

Dette er første gang et regjeringsforslag skrives ut i Norge Gwen språk. Gwen ble anerkjent som et minoritetsspråk i 2005 og er en finsk dialekt som Gwen-folket snakker i Nord-Norge.

