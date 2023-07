Inngangsprisen er €7,99, men disse mobilpakkene tilbyr 2 rom og 2 atmosfærer fra Sosh og CDiscount Mobile!

Vi er nå interessert i kategorien billige pakker, nemlig Mindre enn 10€ per månedOg vi kan si at utvalget er enormt: det er ca 25 tilbud i markedet På dette tidspunktet er hver av dem mer attraktiv enn den andre. Selv om?

Vi drar til Chosh

7,99 € for 1 liten gigabyte med data, Dette er Choshs forslag. Utvilsomt er det første salgsargumentet for dette abonnementet dets brukervennlighet Det beste nettverket i Frankrike 12 år på rad, altså oransje. Dette bekreftes i det minste av statistikken til ARCEP og andre benchmarkbarometre på feltet som nPerf, 5G Mark eller Degrouptest. Dessuten, hvis du er en av de uheldige i et hvitt eller tynt befolket område, vet du noen ganger det av erfaring. «Det samme som griper«.

Så her er vi den offisielle lillebroren til operatøren og vi vil også dra nytte av de samme funksjonene I kundeområdet i fargene til morselskapet. Ikke overraskende å finne et betydelig forum, opplæringsprogrammer. Eller alternativene: databeskyttelse, foreldrekontroll eller underholdning Bare €1 i måneden med Deezer, Video Games Pass eller 70 Orange TV-kanaler. Så lenge du ikke bruker opp gigabyte i løpet av en dag, må du koble til Wi-Fi for å dra nytte av det!

Den foreslåtte formelen inkluderer Ubegrenset oppringing til fasttelefoner og mobiler av Frankrike. Den er også tilgjengelig i Europa og oversjøiske sektorer under sporadiske turer, takk Roamingavtaler. Gigabyte med data er også brukbare i de samme områdene. Men hvis dette ikke er nok er det «internasjonale pass».

Søkelys på CDdiscount-mobil

Vi endrer atmosfæren til Citidiscount Mobile Kongen av fullstendig dematerialiserte kundeforhold. Det starter med en annen nettverkspartner: Bouygues Telecom, som dekker 99 % av den franske befolkningen.

Men fremfor alt er MVNOs oppdrag klar: å gi maksimal data til denne prisen En virkelig sjenerøs 60 GB konvolutt. Det er tilsvarende Størst i markedet Tilbys til denne prisen, alle operatører samlet! I tillegg, unntaksvis, SIM-kort kun €1, Og siden det er en uforpliktende pakke, står vi fritt til å migrere når vi vil.

Selvfølgelig finner vi ut Ubegrenset telefon I hele Frankrike og Europa og oversjøiske sektorer, som før. I de samme områdene, 8 GB global konvolutt Brukbar og veldig praktisk for å holde kontakten med familie og venner.

Er tilbudet for godt? Hun er likestilt Eksepsjonell, derav flyktig: Faktisk er det en begrenset serie som ikke vil eksistere Kun tilgjengelig til midnatt i kveld! Så ikke tenk for mye før du bestemmer deg og stol på oss: etter å ha sjekket, er dette en av de beste planene for denne første søndagen i sommerferien, og Chosh blekner i sammenligning!