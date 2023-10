Innlegg: Krenkelser er bare toppen av isfjellet og en del av bedriftskulturen, som parlamentarikere frykter

Mange parlamentarikere frykter at personer som er avskjediget per post etter å ha oppdaget feil i det offentlige selskapet bare representerer toppen av isfjellet. Parlamentsmedlemmer i komiteen for offentlige foretak, som tirsdag hørte fra bpost-formann Audrey Hannard, mener at den dårlige praksisen som er observert er en del av bedriftskulturen og at det vil være vanskelig å gjenvinne tilliten fra befolkningen.

Hannard ble invitert til å delta og forklare seg etter at hun for noen dager siden presenterte konklusjonene fra de interne revisjonene for parlamentet.»Et avgjørende skritt for å gjenopprette tilliten«, sa hun. Tilsynene gjelder tre kontrakter: behandling av nasjonale og internasjonale veibrudd, forvaltning av 679 kontoer – som representerer prefikset til kontonumre for mer enn 200 offentlige institusjoner administrert av posten for staten. – og produksjon, levering og kansellering av registreringsskilt.

Audrey Hannard forklarte at disse revisjonene, utført over en periode på ni måneder, muliggjorde introduksjonen av «Historisk analyse«Ved å analysere 38 000 dokumenter og lytte til 32 forskjellige samtalepartnere i posten.

Som et resultat av denne undersøkelsen ble 14 ansatte identifisert.Enten på topp- eller mellomledernivåHannard la til: «De ble ansett for å være involvert i disse feilbehandlingene. Åtte av dem ble avskjediget og andre personer hadde allerede forlatt gruppen før revisjonene begynte.»

Eva Plato (Groen) innså at 14 personer utgjør en stor gruppe. «Det er et kulturelt problem som har strukket seg over mange år og mange lovspørsmål«, fordømte hun.