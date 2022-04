INNO Butikker: Halvparten av de ansatte er midlertidig uten jobb frem til slutten av juni

Obligatorisk permisjon for en del av INNO-konsernets ansatte. For noen dager siden varslet administrasjonen at de ville ty til midlertidig arbeidsledighet for deler av de ansatte frem til slutten av juni, og tillot også de statlige tiltakene den hadde tatt for å håndtere helsekrisen.

Et slag for ansatte selv om denne midlertidige arbeidsledigheten er delvis kompensert.

«Siden mandag har hovedsakelig 50 % av selgerne (unntatt merkevertinner) vært utsatt for denne midlertidige arbeidsledigheten. Og i ledere, avdelingsledere og seniorsalgsassistenter når midlertidig arbeidsledighet 25 % og til og med ledere er underlagt det.«,» forklarer Ghislaine Marie, en delegat fra CNE Liège. Dette tiltaket påvirker 16 gruppebutikker og sentralkontoret, selv om noen bysentre er mer berørt enn andre: «Sikkert med arbeid generelt og trikkearbeid, vanskelighetene med å komme til sentrum, til Liège, dette hjelper ikke,» legger delegaten til, «i Brussel, rue Neuve, er det også mindre trafikk, og det er også et transportproblem.» På fagforeningsfronten forblir vi rolige og optimistiske: «Her har vi kolleger som har tilbrakt hele karrieren her. Vi har tillit. Og så stenger vi ingen butikker, vi snakker ikke om permitteringer slik vi noen ganger gjør andre steder.»