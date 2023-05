Innovative Connecting lanserer en versjon av Turbo VPN som er kompatibel med Xbox, PlayStation og Switch-spillkonsoller

Vitenskap og teknologiNye produkter og tjenester

SINGAPORE, 9. mai 2023 /PRNewswire/ — Innovative Connecting, en av verdens ledende leverandører av virtuelle private nettverk (VPN), har gleden av å kunngjøre lanseringen av en spillkonsollkompatibel versjon av Turbo VPN. Programvaren fungerer nå på Xbox-konsoller, Playstation-konsoller og Nintendo Switch, inkludert Xbox S, Xbox X, Xbox One, Xbox 360, PS5, PS4, PS3 og Nintendo Switch.

Turbo VPN gir brukere uavbrutt online streaming og spilltjenester samtidig som personvernet og sikkerheten til nettaktiviteter opprettholdes. Med den nye versjonen som er kompatibel med spillkonsoller, kan spillere nå nyte alle fordelene med Turbo VPN på favorittspillkonsollene sine.

Turbo VPN for Xbox, PlayStation og Switch har tre nøkkelfunksjoner. Først av alt kan brukere endre IP-plasseringen til hvor som helst i verden, slik at de kan nyte globalt nettinnhold fra landet deres. For det andre bruker Turbo VPN AES256-kryptering og skjuler brukerens virkelige IP for å forhindre DDoS-angrep og andre cybertrusler, inkludert datatyveri og hacking. Endelig har Turbo VPN over 24 000 høyhastighets krypterte servere i over 50 land, noe som sikrer en best mulig spillopplevelse.

Å sette opp Turbo VPN på Xbox, PlayStation og Switch er veldig enkelt. Spillere kan gå til: https://turbovpn.com/download/xbox/ , https://turbovpn.com/download/playstation/ gull https://turbovpn.com/download/switch/ for å laste ned appen og begynne å bruke den.

For å sikre at spillere kan spille spill trygt og stabilt, ruller Turbo VPN ut en ny spillakselerasjonsserver. Denne serveren vil endre IP-adressen og beskytte sikkerheten til spillkontoen, effektivt redusere ventetiden til spillnettverket og forhindre mulige DDoS-angrep under spillet. spill.

Om TurboVPN

Turbo VPN ble etablert i 2018 og har hovedkontor i Singapore, og har utvidet rekkevidden og er klarert av 300 millioner brukere i over 150 land rundt om i verden. Turbo VPN ble grunnlagt med visjonen om å skape et høykvalitetsnettverk tilgjengelig for alle og et trygt sted for underholdning for alle aldre. Den har mer enn 21 000 høyhastighetsservere i mer enn 50 land rundt om i verden. Personvernreglene deres er dekket av EU GDPR og beskyttet av Singapore PDPA. Innovative Connecting har som mål å tilby de beste VPN-tjenestene til sine brukere, og spillkonsollversjonen av Turbo VPN er bare ett eksempel på hvordan selskapet innoverer og forbedrer brukeropplevelsen.

For mer informasjon om hvilken versjon av Turbo VPN som er kompatibel med spillkonsoller, besøk https://turbovpn.com/download/xbox/ .

