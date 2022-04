Innspillingen til Niles Groups The Right begynner i Nord-Norge

08.04.2022 – Denne historiske actionfilmen utforsker opprinnelsen til arbeiderbevegelsen og beskyttelsen av arbeidernes rettigheter i gruvebyen Sulis tidlig på 1900-tallet.

SF Studios Har annonsert etableringen av et nytt historisk actiondrama med tittelen Opptøyer. Funksjon, med Niles-gruppen (Den tapte kongen , Gadokino-opprøret Stifinner) Fokusert på opprinnelsen til arbeiderbevegelsen og arbeidernes rettigheter i gruvebyen Sulitzelma på begynnelsen av 1900-tallet, «et viktig stykke historie som aldri har blitt fortalt på skjermen».

Konspirasjonen vil følge Conrad og de undertrykte arbeiderne som står sammen i opprør mot gruveselskapet og dets hensynsløse leder Wenstrom. Filmen tar for seg virkelige hendelser som fant sted på Norges nest største arbeidsplass, hvor gruveselskapet hadde alle makter og arbeidere kjempet under umenneskelige forhold i farlige og mørke miner. Det ble definert som «De nordiske landenes ville vest». Kapitalismens undertrykkelse, slaveri og brutalitet endte med et opprør som skapte den nordiske modellen og det moderne samfunnet vi i dag ser i Skandinavia.

skuespillere Opptøyer Inkludere Otto Falgren (TV-serier Beardown) Og Simon J. Berger (Margaret – dronning av nord TV-serier Exit) Spiller hovedroller, med Alexandra Gerben, Kompis Sjogart Peterson, Stikk Henrik Hoff Og Heidi Root Ellingsen I biroller.

I en kommentar til prosjektet sa Goup:Opptøyer En miniatyr av hvordan grådighet, mennesker og utnyttelse av naturen fører samfunnet i feil retning. Vi ønsker å skape et bilde som viser at folk kan skape gode ting sammen.»

Hovedrolleinnehaver Simon J. Berger kommenterte: «Opptøyer Viktig historie å fortelle. Det er et fantastisk historisk objekt som fremheves og kommer til uttrykk i filmen. Jeg er så glad for å være en del av dette prosjektet som blir en klassisk heltehistorie.

Produsent Tom Wither Carlson Han la til: «Etter mange år med planlegging er vi endelig i ferd med å filme Sulitzelmas historie. Vi har virkelig inkludert den nordiske stjernegruppen i dette prosjektet. Vi er godt klar over de tragiske hendelsene i det som skjedde i Sulitzelma som vokste opp i nærheten, og nå kan vi endelig fortelle denne historien til et nasjonalt og internasjonalt publikum.

Prosjektet er den største produksjonen som noen gang er iscenesatt av et nordnorsk studio. Primærfotografering startet denne uken på FilmCamp i Målselv. Den flytter deretter til Sulitzelma utenfor Fosca.

Opptøyer Laget av Tom Wither Carlson Og Trond Eliasen Til det norske studioet Storyline NORI allianse med Kota film (Sverige), Håndlagde bilder i Norwegian Woods (Norge), Lokomotivstudio (Latvia), Filmleir (Norge), Filmfont Nord (Norge), Bilde I Väst (Sverige) og Filminvest (Norge) og med støtte Svensk filmselskap. Den vises på norske kinoer neste år, etterfulgt av en internasjonal utgivelse. SF Studios Vil være ansvarlig for den nordiske distribusjonen Gjenoppdagelse Håndtere sitt internasjonale salg.