Innvielse i Brussel av det største urbane fotovoltaiske anlegget i Europa

Europas største fotovoltaiske byanlegg åpnet tirsdag i Abattoirs d’Anderlecht, under SolarMarket -prosjektet. Taket, som nå er utstyrt med mer enn 5 800 solcellepaneler, bør produsere 1 653 MWh årlig. Dette er det årlige strømforbruket til mer enn 700 husstander.

“Energiovergangen, nytt forbruk og reisemønstre, samt tilkoblede byer representerer en flott mulighet for energisektoren.‘, forklarer oppstart Skysun, prosjektleder.Virkningen på energiforbruk så vel som kostnadene forbundet med produksjonen vokser stadig.“

For å imøtekomme denne stadig økende etterspørselen og mange miljøkrav, søkes det løsninger for å øke grønn energiproduksjon i store bysentre.

I denne sammenhengen passer den til SolarMarket, Europas største by- og arkitektoniske anlegg for solceller. Taket på Halles des Abattoirs i Anderlecht har hatt godt av et ambisiøst renoveringsprosjekt og inkluderer nå en 12.000 kvadratmeter stor solpark. Omtrent 30% av energien som produseres på denne måten vil bli brukt av slakteriene, mens resten må injiseres i nettet til fordel for Brussel -selskaper.

“Det er eksepsjonelt at Royal Commission on Monuments and Sites i Brussel har godkjent utplassering av solenergi i en fredet bygning.Skysun -grunnlegger Léopold Coppieters jublet.Dette er muliggjort av den tekniske innovasjonen vi har utviklet, som diskret integrerer fornybar energi i taket, samtidig som isolasjon og vanntetting av en bygning fra 1800 -tallet sikres.“

“Jeg gratulerer Skysun med oppfinnsomheten de demonstrerte ved å integrere denne installasjonen, gjenskape karakteren fra det siste året, samtidig som den var en del av energiovergangen til fremtiden.Brussel energiminister, Alain Maron, kunngjorde åpningsseremonien.Dermed åpner dette prosjektet nye horisonter for utplassering av fotovoltaiske celler i Brussel-regionen for å nå klimamålene vi har satt oss, en karbonnøytral region innen 2050.“