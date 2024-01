Inspirert av Viktor Orbán lanserer den slovakiske statsministeren kontroversielle reformer

Robert Figo, 59, satt ved makten i et dusin år før han ble kastet ut våren 2018 av «A Decent Slovakia»-bevegelsen født etter attentatet på den unge journalisten Jan Kuciak. I dag er han igjen ved roret for denne nasjonen med 5,5 millioner mennesker. På slutten av parlamentsvalget i september i fjor klarte hans parti SMER-SD, sammen med det sosialdemokratiske Hlas-partiet og det slovakiske nasjonalpartiet, å danne et knapt parlamentarisk flertall på 79 representanter av 150 i nasjonalrådet. SNS), ekstrem høyre. Sammen jobber de med en slags reform for å avskaffe Spesialdomstolen for å bekjempe stor korrupsjon og redusere straffene for disse forbrytelsene. «Det virker som en slags amnesti.»Daniel Lipsik, en spesialadvokat som tror han ser seg selv i øyet til Robert Figos søker, har vært en hindring i årevis.

Europeisk toppmøte: Robert Figo skiller seg ut, men Viktor Orbán er trollingens enestående mester.

Når det gjelder opposisjonen, ledet av det liberale venstreorienterte Progressive Slovakia (PS), er regjeringen ute etter verken mer eller intet mindre for å legge «mafiaen» tilbake i selen, det vil si organisert kriminalitet som har blomstret helt ustraffet . Inntil journalisten ble myrdet, Mr. Under Figo. I løpet av de siste tre årene har det slovakiske rettssystemet gjennomført en enestående utrenskning i Slovakia og Spesialdomstolen har dømt førti personer direkte eller indirekte knyttet til SMER-SD. Robert Figo står for retten, anklaget for ulovlig innhenting av informasjon om sine politiske motstandere gjennom spioner i politi- og rettssystemet.

En demonstrasjon i Bratislava ©AFP eller lisenshavere

En klar forbindelse med Orban

I tillegg til spørsmålet om legitimitet, er motstanderne skremt av de verbale angrepene mot media og hatytringene fra kulturministeren fra den konspiratoriske sfæren mot «LHBT-propaganda». Robert Figo forkynner anti-vestlig retorikk som Vladimir Putin og Viktor Orbán til alle som spør om at han er sosialdemokrat.

Som et ytterligere tegn på tilnærming som har bekymret EU sterkt, møtte den slovakiske lederen sin ungarske motpart 16. januar for sitt andre offisielle besøk siden han kom tilbake til makten etter en tvungen reise til Praha for den slovakiske regjeringssjefen. . I Budapest, Mr. forsikret Figo. Vil Bratislava og Budapest stå sammen under et ekstraordinært europeisk toppmøte 1. februar, hvor 50 milliarder euro i donasjoner og lån til Kiev skal avgjøres? Robert Figo, som var avhengig av EU for praktiske og europeiske midler, støttet ikke Viktor Orbáns ensomme motstand mot å starte forhandlinger om Ukrainas inntreden i EU i midten av desember. Til tross for SMER-SDs kampanjeløfter, bestemte Bratislava seg for å fortsette sine våpenforsyninger til Kiev.

I den slovakiske hovedstaden, Mr. Folk forbereder seg allerede på de neste demonstrasjonene i håp om at noen få delegater vil urette ham for å støtte opposisjonspartier som prøver å blokkere Ficos planer. Demonstrantene ser presidentvalg planlagt til slutten av mars og regjeringskandidat Peter Pellegrini, den nåværende parlamentsformannen, leder an mot opposisjonskandidaten tidligere utenriksminister Ivan Korcak. Konflikten mellom pro og anti-Fico vil bli enda lengre.