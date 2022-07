Instagram: Alle videoer blir ruller

Instagram blir stadig mer inspirert av funksjonene som gjør TikTok så vellykket. Etter å ha tatt i bruk det korte videoformatet, konverteres alle klassiske videoer til hjul.

Mål: Mer publikum. Ved å teste generaliseringen av videoer i hjulformat, håper Instagram å gjøre dem mer tilgjengelige i feeden og lettere å dele. De treffer med andre ord et mye større mål. Kunngjøringen ble gjort av sosiale medier-konsulent Matt Navarra. Han la ut et skjermbilde som viser at Instagram tester funksjonen med noen brukere. Så mens du laster opp et videoinnlegg, vil brukere bli informert om at «Videoinnlegg deles nå som hjul».

Denne nye funksjonen skal gi tilgang til flere videoredigeringsfunksjoner som kan øke seertallet. For eksempel gir «Remix»-funksjonen muligheten til å gjenbruke hjulvideoen for å lage en duett. Skapere har tilgang til et musikkbibliotek, redigeringsverktøy og mange filtre. De kan også bruke lyd fra andre skapere av hjul, men ikke fra vanlige videoer.

Det gjenstår å se om Instagram lar noen av brukerne beholde videoen i det gamle formatet.

_

