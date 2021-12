Instagram introduserer Årets baklengs

Metateamet har introdusert en ny funksjon på Facebook og Instagram kalt Relaxed Year in Review.

Når 2021 nærmer seg, tilbyr de fleste nettjenester et tilbakeblikk: årets Twitter-trender, de mest søkte emnene på Google … noen apper som Spotify eller Deezer lager tilpassede emner og tilpassede anmeldelser av artister. Hver bruker. På samme måte introduserer Instagram i dag en funksjon som lar deg lage ditt eget 2021-retrospektiv.

Fokuser på det umiddelbare innholdet

Funksjonaliteten vil være litt annerledes sammenlignet med tidligere år fordi den vil tillate deg å dele blandingen av “avspilling”, dvs. (opptil 10) av alle historiene dine, med følgerne dine for å feire 2021 igjen. I tillegg til å konvertere tradisjonelle årsavslutningsposter, presenteres årets ni beste innlegg så langt i rutenettformat. Innen 2021 er Instagram klar til å gjøre livet enklere for Internett-brukere ved å tilby et dedikert verktøy for første gang. Gjennom avspillingen bekrefter nettstedet sitt formål om å fokusere på historier og øyeblikkelig innhold.