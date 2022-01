Instagram introduserer betalte abonnementer for å følge noen påvirkere og få eksklusivt innhold

Instagram tilbyr påvirkere muligheten til å tilby betalte abonnementer til fansen deres, et nytt verktøy for sosiale nettverk som skal tiltrekke og beholde innholdsskapere mot å miste nettstedet mot YouTube og TikTok.

Skapere trenger «forutsigbare inntekter», forklarte Adam Moseri, eier av et nettsted eid av Meta (Facebook), i en video onsdag. “Og abonnementer er en av de beste måtene å tjene forutsigbare inntekter på, som ikke avhenger av antall besøkende, som uunngåelig vil variere fra utgivelse til utgivelse,” fortsatte han.

Til å begynne med vil Instagram teste denne tilnærmingen med en håndfull influencere i USA. Deres betalte abonnenter vil ha tilgang til eksklusive «historier» (epimarale innlegg) og «live-videoer» (live-videoer) og vil skille seg fra andre fans med den lilla logoen ved siden av navnet, slik at skaperne enkelt kan identifisere dem. Eller personlige meldinger.

Ulike kompensasjonsteknikker

Opprinnelig gratis sosiale nettverk – fordi deres økonomiske modell er basert på annonseinntekter – har brukt forskjellige betalingsstrategier de siste årene.

De lar plattformeksperter diversifisere inntektsstrømmene sine utover annonseringsprosenter, avledede produkter, avtaler med merkevarer og salg av utdannings- eller sportsprogrammer.

For eksempel, på TikTok kan besøkende donere. Selv på Twitch (videospillplattformen) kan de også abonnere på favorittspillerne sine. Twitter følger betalte abonnementer for enkelte kontoer eller initiativer som «Dip Jar» eller «Dip Box».

Gjør publikum til fans

“Vi ønsker å hjelpe skapere med å gjøre publikum til fans og fans til inntekt,” sa Esther Crawford, direktør for inntektsgenereringsprodukter, på Twitter i september i fjor. “Vi vil at Twitter skal være et flott sted for innflytelsesrike samtaler med publikum.”

Adam Mossery klargjorde også at mannskapene hans leter etter en måte for skapere å “ta abonnentene sine til andre applikasjoner utgitt av andre selskaper”.

Europeiske og amerikanske konkurrerende myndigheter fortsetter å ringe nettsteder for å lette dataportabilitet, noe som betyr at brukere kan ta kontaktene sine til en annen applikasjon hvis de ønsker det.

Meta, som andre teknologiselskaper, står overfor ulike henvendelser og påstander om maktmisbruk.