Instagram kunne nok en gang tilby kronologiske feeds sammen med algoritmiske feeds

I 2016 hadde Instagram valgt å forlate den kronologiske feeden til fordel for en algoritmisk feed. Men denne 5. januar, Adam mosseri, leder av plattformen, kunngjorde en mulig retur av den kronologiske versjonen av sendingen.

Tre strømmer til prisen av én

I en Instagram-video lagt ut i går ga Adam Mosseri en forhåndsvisning av neste plattformoppdatering. Faktisk planlegger Instagram offisielt å lansere to nye feeds i første halvdel av 2022. Likevel, ifølge Instagram-administratoren, skal denne oppdateringen også gjøre det enklere for brukere å se innhold slik de ønsker å se det.

Nærmere bestemt vil Hjem-feeden være lik den nåværende Instagram-feeden. Den vil klassifisere innleggene etter hva brukeren kan være interessert i. Derfor forlater ikke plattformen algoritmene helt. En annen flyt, Neste, vil vise en kronologisk liste over innlegg fra kontoene som overvåkes av kontoen. Til slutt, en tredje flyt kalt Favoritter, vil tilby meldinger fra kun favorittkontoer. Denne listen over kontoer er ment for å sikre at brukeren ikke går glipp av innlegg fra personer de anser for å være nære, viktige eller interessante. Alle kontoene på listen velges av brukeren selv.

Hvorfor en tilbakevending til kronologisk flyt?

Instagram Jeg hadde valgt bort den kronologiske feeden i 2016. Som navnet antyder, viste den innlegg i kronologisk rekkefølge etter publiseringsdatoen. Siden den gang har appen erstattet den med en smart flyt. I denne viser en algoritme kun de innleggene som brukeren skal like mest. Men siden starten har algoritmisk flyt blitt sterkt kritisert. Så denne neste oppdateringen ser ut til å være et svar på påstandene om tukling.

Under en opptreden i desember før kongressen hadde Adam Mosseri allerede nevnt at plattformen fungerte i en kronologisk flyt. Senere stilte lovgivere spørsmål ved plattformen om mulig manipulasjon av brukeratferd. I kjølvannet, Frances Haugen har ringt

Facebook og Instagram for å konfigurere kronologiske feeds. Ifølge henne presenterer plattformens algoritmer noe kontroversielt og splittende innhold for å holde brukerne tilkoblet og aktive.

Funksjonen er allerede i testfasen og bør lanseres i løpet av de neste to ukene.