Instagram lanserer «Ta en pause»-funksjonen for å oppmuntre brukere til å ta pauser

På sin Twitter-konto sa Instagram-sjef Adam Mosseri at plattformen hans testet «Take a Break»-funksjonen for å oppmuntre brukere til å ta pauser når de har brukt mye tid på appen.

Det nye alternativet, som noen brukere vil bli bedt om å aktivere fra feeden deres, vil tillate planleggingsvarsler for å foreslå at de tar en pause etter en viss brukstid. Merk at denne funksjonen allerede eksisterte på iPhone spesielt, enheter som lar deg stille inn brukstiden til forskjellige apper.

I følge Adam Mosseri er dette nye alternativet “en del av en større innsats for å prøve å gi folk mer kontroll over deres Instagram-opplevelse.” De siste årene har appen jevnlig blitt fremhevet for sine skadelige effekter, spesielt blant mindreårige. «Ta en pause»-funksjonen kommer i desember.