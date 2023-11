Instagram lar deg nå laste ned hjul

Du kan laste ned Reels nå. Funksjonen, som har vært tilgjengelig i USA i flere måneder, er nå tilgjengelig for europeiske brukere. Og prinsippet er veldig enkelt.

Instagram lar brukere over hele verden laste opp hjul. Adam Mosseri, sjefen for det sosiale nettverket, kunngjorde onsdag at operasjonen vil utvide USAs grenser til resten av planeten.

Selvfølgelig må brukere velge «Del»-knappen og velge alternativet «Last ned». Ingenting er for komplisert. Vær oppmerksom på at nedlasting av hjul er underlagt visse betingelser og begrensninger.

Til å begynne med, vet at du kan hindre noen fra å laste ned hjulene dine. Gå til «Innstillinger og personvern», «Personvern», «Reels» og «Remix». Alt du trenger å gjøre er å fjerne merket for alternativet Relatert til Hvis du vil deaktivere alternativet for et bestemt hjul, velg det aktuelle hjulet og klikk på de tre vertikale prikkene. Trykk deretter på «Administrer» og deaktiver deretter nedlastingen.

Hvis kontoen din er privat, vil den være trygg siden ingen kan laste ned hjulene dine. Til slutt, merk at hjul som inneholder et lisensiert lydspor vil lastes ned uten lyd.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys og Instagram, slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og gode tilbud.

Få de siste nyhetene våre direkte på WhatsApp ved å abonnere Vår kanal.