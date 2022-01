Instagram lar deg tilpasse estetikk

Denne siden er oversatt ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

(Pocket-Lint) – Instagram sies å vurdere en ny funksjon som vil gjøre det lettere for deg å lage estetikken til profilrutenettet.

Og lekkasje Alessandro Balusi a Jeg la merke til at Instagram har laget en «Rediger rutenett»-funksjon som lar deg omorganisere innleggene på profilen din, men også vise innleggene dine i den siste rekkefølgen. Det fremgår ikke av Balusis innlegg om funksjonen skal aktiveres i innstillingene.

# Instagram Fungerer med muligheten for å endre profilrutenettet, som lar deg omorganisere innleggene i bestillingen din Velg pic.twitter.com/fjmkJD4je2 – Alessandro Balusi (@ alex193a) 10. januar 2022

Muligheten til å tilpasse rutenettet er nyttig for brukere som ønsker å lage flere innleggsgallerier eller for de som ønsker å fremheve et viktig innlegg som er delt tidligere. Artister, musikere, kjendiser og bedrifter ønsker å tilpasse profilnettet deres for å passe deres estetikk eller forbedre deres generelle image. Men vi kan også se vanlige brukere utnytte muligheten til å visualisere sine beste gram.

Instagram selv har selvfølgelig ikke bekreftet om dette virkelig er en faserestruktureringsfunksjon, så Pocket-Lind har henvendt seg til selskapet for tilbakemelding. Vi vil vite om det for øyeblikket blir testet med en liten undergruppe av brukere som Balochistan, og om det vil bli utgitt mer utbredt.

Skrevet av Maggie Tillman.