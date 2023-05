Instagram lar endelig GIF-er brukes i kommentarer

GIF-er er ikke døde ennå. Instagram oppdaterer dem og lar deg bruke dem i kommentarfeltet.

Dette er gode nyheter for GIF-elskere. Animerte bilder dukker opp i kommentarfeltet på Instagram. Lederen for det sosiale nettverket, Adam Moseri, kunngjorde nyheten under en diskusjon med Mark Zuckerberg på sin Instagram-distribusjonskanal.

Riktignok er dette en liten funksjon, men oppdateringen er veldig ekte. Til nå var det bokstavelig talt umulig å introdusere et bilde i kommentarfeltet. Bruk av GIF-er er kun autorisert i personlige meldinger og historier.

Det gjenstår å se om Instagram-brukere som har vært vant til enkle tekstkommentarer i årevis vil ta til seg funksjonen. I tillegg kommer Instagram-oppdateringer veldig sent. Slike som Facebook og Twitter har lenge tilbudt denne muligheten. Enda verre, GIF lider av sin mangel på popularitet blant den yngre generasjonen …

I mellomtiden er Adam Mosseri fortsatt veldig stolt over denne fremgangen og bruker intervjuet til å komme med andre kunngjøringer. Dette inkluderer utførelse av tekster på hjul. Som karaoke. Funksjonaliteten er for øyeblikket i testfasen og vi må vente litt lenger for å vite mer.

