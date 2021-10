Instagram og Facebook står overfor et nytt strømbrudd: Det vi vet

Rundt 21 -tiden denne fredagen gikk det sosiale nettverket Instagram ned igjen. Det ser ut til at Facebook også har problemer.









Publisert 8/10/2021 21:14 Lesetid: 2 minutter



enEtter at Instagram krasjer mandag, opplever hun nye problemer fredag ​​kveld rundt 21.00. Mange Internett -brukere opplever publiseringsvansker og svært lange forsinkelser. Det som ser ut til å bekrefte nettstedet Downdetector. Facebook og Messenger følger den samme trenden. Ikke alle brukere kan påvirkes direkte av disse problemene. I følge Downdetector har Whatsapp og Messenger også problemer.

“Vi er klar over at noen mennesker og bedrifter synes det er vanskelig å få tilgang til Facebook -produkter. Vi jobber med å få ting tilbake til det normale raskest,” sa en talsperson i et brev til AFP, noen dager etter et gigantisk strømbrudd. som lammet disse tjenestene i flere timer. mulig, og vi beklager ulempene. “

Mandag var det ikke mulig å få tilgang til de to sosiale nettverkene, Facebook og Instagram, for eksempel meldingstjenestene WhatsApp og Messenger på flere timer, ifølge nettstedet. downdetector.com, som overvåker webtrafikk. På bare 45 minutter mottok nettstedet mer enn 5,6 millioner Rapporter fra hele verden. Hashtaggene #facebookdown og #instagramdown blir raskt populære temaer på Twitter. Strømbruddet varte i flere timer.

Rundt klokken 22.00 så det ut til at situasjonen var tilbake til det normale, ettersom antallet rapporter om Down Detector falt kraftig.