Instagram øker lengden på hjulene for å konkurrere med TikTok

For å konkurrere med TikTok øker Instagram den maksimale varigheten på hjulene og legger til nye funksjoner. Mål: Å gi mer frihet til å lage mer kreative … flere virale korte videoer!

instagram Og TikTok fører en nådeløs krig for å imponere alle typer bildeelskere, spesielt i videoindustrien, ettersom de to sosiale nettverkene tilbyr de mest populære kortformatene blant brukerne. Også på dette feltet er kineserne (TikTok) i forkant ved å øke den maksimale varigheten av klipp fra 3 til 10 minutter for å gi videografer mer frihet. Etter samme tilnærming har American (Instagram) gjengjeldt ved å øke lengden på hjulene sine, med nettstedet som kunngjorde at de korte videoene nå vil nå 90 sekunder i stedet for 60. Et blogginnlegg.

© Meta

Instagram: 90-sekunders hjul for mer kreativitet

Denne tidsutvidelsen gjør det mulig å legge til ekstra innhold samtidig som den plattformvennlige kompakte designen opprettholdes. I tillegg ønsker metateamet som eier Instagram å øke kreativiteten til brukerne ved hjelp av nye funksjoner for sine korte videoer, for eksempel et forbedret lydeffektbibliotek. Det er også mulig å importere personlige lydfiler (men ikke mindre enn 5 sekunder) som kan gjenbrukes av andre.

Det er ikke alt: historiene vises allerede på interaktive klistremerker, emoji-skyveknapper, spørrekonkurranser og meningsmålinger, samt hjul. En måte å oppmuntre til kreativitet samtidig som man legger vekt på samhandling i samfunnet. Instagram har også introdusert nye Instagram-maler for å lage en eksisterende hjul. En funksjon direkte inspirert av … TikTok!

Metagruppen, som eier Facebook og WhatsApp, sa at den ville fortsette å legge til flere funksjoner på Instagram for Reels for å viralisere innholdet ytterligere ved å samhandle med fellesskapet. Nettverkskrig er fortsatt langt unna …