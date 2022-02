Instagram re la durée des Reels

Instagram aurait lintention daugmenter la durie des videos Reels.

Selon Alessandro Paluzzi, en leaker-kjenner av svært aktiv Meta, Instagram-lydskriverskaper des Reels mer lang. På plattformen gjennomsyrer hjulene skaperen av videoer som en del av den personlige personen amis eller nimporte quelle. Eller eller ig Re els Re lim lim lim lim lim lim lim lim lim andre sekund sekund sekund sekund sekund sekund u à sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund 30 sekunder.

I effekt, depuis juillet dernier, ruller brukerne d’Instagram pewvent-skaperen sanddyner med maksimalt 60 sekunder. Men det er en av de raskeste, mest brukervennlige turene på 90 sekunder eller bare et minutt eller to.

Samtidig TikTok

À titler for sammenligning, TikTok, perm déj aux utilizers of tourner des videos view more longs. En juillet de lnnie derniire er plattformen begrenset til 60 sekunder på tre minutter. Mimeren, Google, er lansert som «video courtes» med tjenesten YouTube Shorts. Kom Instagram, den første deltakeren i innholdet på maksimalt 60 sekunder.

Sur un autre plan, Instagram-støtte for “Avatars”-støtte. Sans doute pour concurrencer funksjonalitet Bitmoji de Snap. Denne nye funksjonaliteten tillater alle brukere av Avatars 3D i Stories og DM. For øyeblikket er den tilgjengelig på -tats-Unis, Canada og dens meksikanske.

À Ikke qu’il s’agit d’un lekkasje. I løpet av 90 sekunder skal jeg samle alle diplomatene til brukerne og umiddelbart bekrefte intensjonene mine om intensjonen om å nå ut til de mest realistiske videorullene.