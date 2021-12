Instagram vil forlenge perioden med historier

Er det noe nytt i historiefortellingens verden? Vi vet, Instagram Brukes til å overraske brukerne, og alltid beholde nye funksjoner, selv for enkelte aktiviteter … Jeg ber deg om å trekke deg fra søknaden ! Men hvis det er nødvendig å velge en primær funksjon av alt som tilbys, vil det selvsagt være historier, spesielt ettersom kjendiser bruker det mye for å henvende seg til fansen direkte på smarttelefonen. På den siden vil ting bare bli bedre hvis vi tror på denne nye informasjonen som har falt på internett.

Faktisk, ifølge 9to5mac, Instagram tester for tiden historier for å laste opp videoer på opptil 60 sekunder i ett stykke – videoer som vanligvis er delt opp i flere 15-sekunders biter.. Noen brukere har allerede lagt merke til at denne funksjonen er implementert i grensesnittet deres.

Samtidig tester Instagram funksjoner som gjør det enklere å spesifisere andre kontoer og legge til deres plassering. På den annen side vet vi ikke når Instagram vil generalisere denne funksjonen., Bør få sin lille suksess!