Instagram: Vis innlegg i fullskjerm

Instagram trapper opp innsatsen for å skape bedre konkurranse med TikTok.

Instagram-manager Adam Mosseri har bekreftet testen for fullskjermsvisning av innlegg. Store bilder og videoer bør begynne å vises på enkelte feeder.

«Vi tester en ny høyhastighets seeropplevelse på hovedhjemmestrømmen. Hvis du tester, se på det og fortell meg hva du synes.Videoen utgitt på har tittelen Mossery Twitter.

Et nytt format

Tech Crush Vi var i stand til å teste denne nye funksjonen. Vanligvis vil navigasjonslinjen nedenfor få tilgang til fanen Innovasjon, hjul, kjøp og sin egen side. På samme måte er ikonene for å bytte konto, opprette et innlegg, bekrefte varslene dine og bla gjennom meldingene dine fortsatt på topplinjen. Kommentarer, preferanser og annen informasjon vil bli plassert på toppen av bildene, ikke nedenfor som vanlig.

«Selv om testbildet vi mottok ikke viste hvor historiene vises, bekreftet Instagram-representanten at historiene er øverst i feeden din – de vises ikke i denne kategorien fordi fanget ble tatt etter at skjermbildet ble rullet opp. Av strøm», Refererer til midten. Kort fortalt vil Stories være øverst på skjermen, mens Stories-menyen fortsatt vil være øverst i appen. Indikatoren nederst i innleggene ber brukeren om å sveipe til venstre for å se resten av innholdet.

Videoer verdt gull

Instagram har allerede annonsert at de ønsker å strømlinjeforme innholdsstrømmen rundt hjulene, gitt designens popularitet.

Meta, morselskapet til Instagram, nevnte i sin tale Resultater Forrige uke utgjorde Reels, TikTok-klonen, mer enn 20 % av tiden folk bruker på Instagram. På Facebook utgjør alle typer videoer 50 % av tiden brukerne bruker på plattformen. Dessuten, med denne nyheten som legger ut hovedfeeden, ser innholdet på Instagram ut som en diktator. Sistnevnte er også basert på de siste applikasjonstrendene.

Etter å ha innsett vekten og kraften til disse videoene, har Instagram-operativsystemet begynt å tilby kontantbonuser til skapere som lager flotte hjul. Tilsvarende kunngjorde Adam Moseri i slutten av april at nettstedet ville endre rangeringsalgoritmen for å belønne «originalt» innhold i stedet for repostert innhold.

