Installasjon av et biometananlegg i Outraj: 900 000 tonn avfall kan behandles hvert år

CryoAdvise går fremover for å fullføre prosjektet sitt for å bygge og drifte en biometanenhet i Hautrage Ecoregion. Sistnevnte selskap har til hensikt å produsere LNG og flytende biokarbondioksid gjennom biologisk nedbrytning av avfall fra landbruket og agroindustrien, i tillegg til produksjon av fordøyelsesmaterialer som gjenvinnes fra prosessen.

Tillatelsessøknaden er nettopp sendt inn. Innbyggerne har nå frist til 20. september til å gjennomgå saken med Regionplanavdelingen, be om tekniske avklaringer og gi sine skriftlige eller muntlige kommentarer. Det minste vi kan skrive er at bekymringene rundt denne filen er alvorlige. På tidspunktet for det første informasjonsmøtet, i april 2022, hadde innbyggerne kommet i hopetall.

Det skal bemerkes at CryoAdvise har til hensikt å behandle 900.000 tonn avfall årlig, for en forventet produksjon på 20.000 tonn biogass. 80 % av mørtelen som brukes vil bli importert fra Flandern. Stasjonen, som skal ligge 220 meter unna nærmeste beboere, vil operere kontinuerlig, 24 timer i døgnet, syv dager i uken, i en lukket krets.

Rundt 60 lastebiler er på veien hver dag

På den annen side de ulemper som ikke kan utelukkes ved en ulykke … eller en ulykke. Spesielt i Frankrike har biometananlegg allerede opplevd små eksplosjoner eller lekkasjer, noe som har hatt innvirkning på det umiddelbare nabolaget. I tillegg, hvis mørtelen kunne fraktes til Saint-Ghislain-området med båt, ville det vært rundt seksti lastebiler på veiene i området hver dag. En betydelig innvirkning, og det vil uunngåelig ha direkte konsekvenser for sikkerheten og livskvaliteten til innbyggerne.

På sosiale nettverk har flere Saint-Ghislainois allerede målt prosjektet. «Personlig ønsket jeg å se filen slik at jeg kunne danne meg en objektiv og konstruktiv mening.forklarer Guillaume Sana, en lokal innbygger.Det virker klart at gruppen håper å dra nytte av Saint-Ghislain-lokasjonen for å utvikle sin aktivitet … som Flandern ikke ønsker.»

Etterforskningsnotatet, som ble sirkulert på sosiale medier, vakte oppmerksomhet fra innbyggerne, et stort antall av dem samlet seg for å se filen. En god ting, ifølge Daniel Olivier, byens ordfører. Som han allerede hadde påpekt i våre spalter i april i fjor, ser ikke sistnevnte positivt på muligheten for at en slik fabrikk når kommunens territorium.

Ordføreren vil ikke støtte prosjektet

«Vi har ingen hender fordi det er opp til den vallonske regionen å bestemme.»Han husker. «Vi kan imidlertid bare invitere innbyggerne til å se, engasjere og ta stilling til denne filen, noe som sannsynligvis vil forårsake stor oppstyr og luktforstyrrelser. Fordeler og ulemper må veies når situasjonen er nøye analysert. Men det virker for meg vanskelig å se for seg hans støtte, når aktiviteten ikke har noen interesse for oss i regionen.»

Det faktum at mørtel er nesten utelukkende importert fra Flandern reiser spørsmål. Den interkommunale IDÉEN, selv om den er vant til å støtte «sensitive og kontroversielle» prosjekter dersom aktiviteten gir mer økonomisk utvikling til regionen, er også forsiktig. Dette betyr om emnet virker sensitivt.