Installering av Windows 11, KB5014668 er noen ganger problematisk

Tilgjengelig i noen dager, Windows 11 KB5014668-oppdatering forårsaker problemer. Eventuelt er den tilgjengelig via Windows Update-tjenesten. Manuell inngripen er nødvendig for å laste ned og installere.

KB5014668 lar Microsoft fikse en større Wi-Fi-feil i Windows 11. Det hindrer enkelte enheter i å koble seg til Internett via et Wi-Fi-tilgangspunkt. Tidligere denne måneden kunngjorde Microsoft offisielt eksistensen, som følger med en spesifikk oppdatering KB5014697. Det er unødvendig å si at dette er et stort problem som må løses. Dette er nøyaktig gjort KB5014668.

Windows 11 og KB5014668 oppdatering, løsning

Dessverre er ikke alt perfekt ettersom brukere rapporterer installasjonsproblemer. En diskusjonstråd på Microsofts forum viser at denne bekymringen påvirker mange brukere. En av dem forklarer

Jeg har tre Windows 11-datamaskiner, KB5014668 er tilgjengelig Installert vellykket i en og mislyktes i to andre. Prøvde alle forslagene som er oppført her og flere, men uten suksess. Hva burde vi gjøre nå?

En oppgradering på stedet ser ut til å løse problemet. Det sier i hvert fall en annen bruker. Denne løsningen ble anbefalt av Microsofts støtteteam.

Jeg klarte endelig å løse situasjonen. Kontaktet MS support. De ba meg gjøre en «oppgradering på stedet» (som jeg ikke ønsket å gjøre i utgangspunktet). Etter flere omstarter og tålmodighet klarte jeg å installere KB5014668.

Legg merke til at ved beregning av uttrykket Oppgradering på plass (in-place upgrade) er en oppgradering uten å fjerne eksisterende installasjon og tilhørende data. Dette er en installasjon i motsetning til en ny installasjon (Ren installasjon)