Intel Core i5-12400, fremtidig mester i mellomklassen?

Hvis Intel lanserte sine første Alder Lake-prosessorer for noen uker siden, består utvalget foreløpig kun av seks avanserte modeller: Core i5-12600K, Core i7-12700K og Core i9-12900K, med deres «KF»-varianter uten grafikk. integrert. Heldigvis planlegger produsenten å utvide porteføljen sin snart med ankomsten av nye, rimeligere inngangsmodeller i mellomklassen. Blant disse er Core i5-12400 spesielt forventet.



Introduksjon

For å få en første titt på ytelsen i spillet du kan forvente fra denne prosessoren mot til andre Alder Lake CPUer tilgjengelig nå, men også mot AMD Ryzen, brukte vår kollega Igor Wallossek (fra Igors laboratorieside) en Core i5-12600K for å emuler funksjonene til fremtidens Core i5-12400. Faktisk viser de to modellene tekniske spesifikasjoner nær nok til at “transformasjonen” av en Core i5-12600K til en Core i5-12400 er (nesten) mulig: den første har 6 P-kjerner og 4 E-kjerner der den andre har 6 -Pcores og ingen E-Cores. Som et resultat ble E-Cores ganske enkelt deaktivert i BIOS, og resultatet var en Alder Lake-prosessor som utelukkende stolte på P-Cores. Arkitekturen til Alder Lake, med sine nyheter og forbedringer, forblir den samme uavhengig av hybridaspektet som helt forsvinner fra ligningen.

Frekvensene og effektgrensene til Core i5-12600K er også tilpasset for å “kopiere” de til Core i5-12400, det vil si en basisfrekvens på 2,5 GHz (sammenlignet med 3,7 GHz for Core i5 -12600K), en Turbo med en topp på 4,4 GHz (4 GHz i alle kjerner) og PL1- og MTP-grenser på henholdsvis 65 watt og 117 watt. Til slutt får vi et «kallenavn» Core i5-12400, lik den vi vil kunne finne på markedet om noen uker, med én forskjell: mengden cache-minne. Hvis L1- og L2-cachene er identiske mellom de to modellene, det vil si 48 KB L1-cache for data, 32 KB L1-cache for instruksjoner og 1,25 MB L2-cache per P-Core, er mengden cache-minne av nivå 3 når 20 MB på Core i5-12600K mens i5-12400 bare er 18 MB. I praksis er forskjellen liten nok til at ytelsesgapet mellom vår emulerte Core i5-12400 og en ekte er ubetydelig.

Test plattformer

Å ikke kunne teste på en plattform basert på et mellomklassebrikkesett, som ennå ikke er tilgjengelig på markedet, falt på et MSI MAG Z690 Edge hovedkort. Dette aksepterer DDR4-minne, som fortsatt er i samsvar med ideen om en mellomtonekonfigurasjon, med DDR5-minne for øyeblikket reservert for high-end, gitt den fortsatt svært høye prisen. Resten av plattformen består av 1 x 16 GB Corsair DDR4-4000-minne, konfigurert til DDR4-3733, en Radeon RX 6900XT MSIs Gaming X OC også, en MSI Spatium M480 2TB SSD, en andre Corsair MP660 Pro XT 2TB SSD og en Be Quiet PSU. 1200 watt Power Pro 12. Kjølingen er betrodd et vannkjølesystem, alt plassert på et Coolermaster benkbord.

Core i5-12600K, i7-12700K og i9-12900KF ble testet på et MSI MEG Z690 hovedkort akkompagnert av 2 x 16 GB Crosair Dominator DDR5-5200-minne. Til slutt, Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X og 5950X ble installert på et MSI MEG X570 Godlike hovedkort med 2 x 16 GB Corsair Vengeance DDR4-4000-minne konfigurert som DDR4-3800, med et 1: 1-forhold. Resten av konfigurasjonen (SSD, strømforsyning, dyno osv.) .) forblir det samme.

Testprotokollen

Testingen ble utført med oppdatert Windows 11 Pro, med de nyeste grafikkdriverne tilgjengelig. Totalt 10 spill utgjør testpanelet vårt. å gjøre det mest mulig representativt for det vi finner i markedet. To av dem bruker Vulkan API (Ghost Recon Breakpoint og Wolfenstein: Youngblood), de andre er basert på DirectX 12 (Anno 1800, Borderlands 3, Control, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus Enhanced Edition, Shadow of the Tomb Legion Raider og Watch Dogs). Målet er måle prosessorytelse Og uten grafikkort har alle spillene blitt testet på 720p, 1080p (Full HD) og 1440p (QHD). Grafikkinnstillingene for de ulike titlene er satt til maksimum, med unntak av DXR, som vi har deaktivert i alle spill bortsett fra Metro Exodus Enhanced Editio, som drar nytte av hybrid-gjengivelse.

Hvilken ytelse i spillet ved 720p?

De lavere driftsfrekvensene, fraværet av “effektive” kjerner og den lavere TDP enn i Core i5-12600K, straffer ikke overraskende Core i5-12400, som da er litt bak Ryzen 5 5600X og Zen 3-arkitekturen. , den er fortsatt litt raskere enn Core i7-11700K fra forrige serie, og med mer grunn enn Core i5-11600K. I gjennomsnitt når forskjellen mellom sistnevnte og Core i5-12400 nesten 10 % i 720p!

Hvis vi fokuserer på minimum FPS, Core i5-12400 gjør det like bra som AMDs Ryzen 5 5600X, og mye bedre enn forrige generasjon Core i7-11700K og Core i5-11600K, med en økning på henholdsvis + 3 % og + 11 %. Den er bare 5 % bak en Core i9-11900K, en prosessor som ennå ikke er i samme markedssegment. Denne “lille” innsjøen Alder, men uten e-kjerner og derfor ikke drar nytte av hybridarkitekturen foreslått av Intel, ser det ut til at spesielt hjemme i videospill.

Med en TDP på ​​bare 65W kunne vi anta at denne Core i5-12400 (emulert) ville vise veldig energieffektiv. Dette er faktisk tilfelle, og til og med over våre forventninger! Den viser et gjennomsnittlig forbruk på bare 50 watt, og rangerer godt på toppen av testpanelet vårt: forskjellen til nærmeste konkurrent, nemlig Ryzen 5 5600X, når -25 %! Med tanke på den ganske anstendige ytelsen ved 720p, viser Core i5-12400 en utmerket energieffektivitet (det berømte forholdet mellom watt per IPS), mye høyere enn resten av Alder Lake-serien eller en hvilken som helst Ryzen-prosessor. Selvfølgelig havner Core Rocket Lake, etset som en påminnelse ved 14nm, på baksiden av pakken.

Hvilken ytelse i spillet i 1080p (Full HD)?

Å bytte til en Full HD-definisjon fører naturligvis til en nedgang i bilder per sekund, men dette er til fordel for Core i5-12400 ettersom den klarer å ta igjen den lille etterslepet i Ryzen 5 5600X. De to konkurrerende prosessorene er på lik linje når det gjelder gjennomsnittlig ytelse, på tvers av alle spillene på panelet vårt. Gapet til de andre prosessorene i denne sammenligningen blir mindre, arbeidsbelastningen skifter fra prosessoren til grafikkortet etter hvert som definisjonen øker.

Hvis Core i5-12400 var mer eller mindre på nivå med Ryzen 5 5600X når det gjelder minimum FPS ved 720p, Intels prosessor tar av mot konkurrenten når vi går til 1080p-definisjon. Forskjellen er nesten 5 %, noe som langt fra er ubetydelig. I likhet med sine større brødre, forbedrer denne Alder Lake CPU bilder per sekund minimal i spill og derfor stabiliteten til bildefrekvensen per sekund sammenlignet med forrige generasjon.

Observasjonen forblir den samme som i 720p: i Full HD vinner Core i5-12400 gullprisen for den mest energieffektive prosessoren, samt CPUen som tilbyr det beste watt/FPS-forholdet, godt foran andre. av vår sammenligning. Derfor bekrefter denne modellen sin Utmerket energieffektivitet på spill.

Hvilken ytelse i spillet ved 1440p (QHD)?

Ytelsesforskjellene mellom prosessorene i vår sammenligning blir mindre etter hvert som definisjonen øker. Vi noterer oss uansett at Core i5-12400 er plassert mellom Ryzen 9 5950X og Ryzen 7 5800X, og spesielt mot alle kjernene til forrige generasjon. Med slik ytelse er denne “lille” Alder Lake perfekt i stand til å gjøre sin plass blant high-end-modellene.

de bilder per sekund Minimumsgjennomsnittet bekrefter at Core i5-12400 er en veldig god modell: den yter like bra som Ryzen 7 5800X og Ryzen 9 5950X, og i alle tilfeller slår den Core i7-11700K og Core i5-11600K av neste generasjon forrige. Selv om forskjellen er mindre enn når definisjonen er lavere, bekrefter denne Alder Lake CPU nok en gang at den lever opp til kravene og er perfekt egnet for videospill.

Nok en gang, og ikke overraskende, er Core i5-12400 den mest energieffektive, og faller under 45-watt-merket som forbrukes i gjennomsnitt på alle spill i testpanelet vårt. Strømeffektiviteten ser bra ut her også, denne herlige Alder Lake-prosessoren ble nok en gang først rangert i denne sammenligningen – den er nesten 25 % mer effektiv enn en Core i7-12700K, og 28 % mer effektiv enn en Ryzen 5 5600X, de to andre modellene på pallen. Unødvendig å si, fra et energieffektivitetssynspunkt spiller ikke de andre Ryzen-modellene og spesielt forrige generasjon Cores på banen …