Intel Core i5-14600K: OC-modell på 5,7 GHz under Geekbench

Med to uker igjen til den offisielle lanseringen av Raptor Lake-oppdateringen, har en ny ytelse dukket opp via en lekkasje Geekbench. Faktisk, prosessoren Intel Core i5-14600K Den viste seg ved en frekvens på 5,7 GHz. Så her er en ny oversikt over forventet ytelse.

Intels neste i5 er allerede benchmarked med 14600K under Geekbench

Fra neste Core i5-14600KIntel Og KF-varianten har ikke en integrert GPU, de er CPUer 14 hjerter Bygget med 6 P-kjerner Og 8 kraftkjerner. I motsetning til 14700K, som får flere kjerner enn 13700K, vil ikke i5 se en økning i kjernetall sammenlignet med forgjengeren. I stedet bør brukere forvente en maksimal frekvens på opptil 5,3 GHz i henhold til offisielle data.

Nylig ble CPU-en testet på GIGABYTE Z790 AORUS Master ASUS Z790 TUF PLUS. Det ASUS-kortbaserte systemet er utstyrt med 32 GB DDR5-5200-minne og ser ut til å kjøre på fabrikkinnstillinger med klokker som ikke er høyere enn 5,3 GHz. I kontrast bruker AORUS-plattformen 48 GB DDR5-7600-minne med frekvenser fra 5,3 til 5,7 GHz.

eksistens og MonoCPU-score 2819/2779 Og i tester MangeHan spiller inn 16666/16707 poeng. I «OC»-modus (overklokket) endres poengsummene 2861 og 17974 poeng, henholdsvis. Dette representerer en svært liten økning i ytelse i mono og omtrent 8 % forbedring i ytelse i multi.

Siden den siste poengsummen bruker samme system som den lekkede Intel Core i7-14700KF, kan vi nå konkludere med at Core i7 CPU er henholdsvis minst 8 % og 18 % raskere enn Core i5. Dette forutsetter at begge merkene brukte OC-systemer. Intel forventes å kunngjøre sin nye CPU-serie 17. oktober med generell tilgjengelighet 16. oktober.