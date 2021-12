Intel ønsker å låne DSMCs produktivitet uten å fornærme Apple

Intel går på eggeskall. Santa Clara trenger TSMCs produksjonskapasitet for å produsere brikker gravert ved 3 nm, som er produsert av en taiwansk ekspert. Til neste år Hvor For 2023. Det eneste problemet er å opprettholde gode relasjoner med Apple, TSMCs hovedkunde, som monopoliserer de fleste av sine leverandørers produksjonslinjer.

Digi Times Rapportere Senior Intel-ledere forventes å besøke TSMCs Taiwan-anlegg i midten av desember for å diskutere 3nm-produksjon. Fremfor alt vil delegasjonen prøve å få ekstra kapasitet fra TSMC for sine behov samtidig som de unngår å fremmedgjøre Apple. Å vite at produsenten av Cupertino vil bruke denne sofistikerte utskjæringen til sine fremtidige sjetonger.

Intel ønsker å unngå en konfrontasjon med Apple, mens sin egen brikkeproduktlinje allerede er opptatt. Spesielt siden Intel ønsker å outsource produksjonskapasiteten til tredjeparter… Hvorfor ikke gi den til Apple også? Det er bedre å ikke fornærme den potensielle kunden.

Intel Foundry Service ønsker å lage prosessorer for Apple🆕

Denne advarselen fra Intel hindrer ikke gruppen i å kjempe mot Apple Alder Lake, 12. generasjons hjemmelagde chips, Og fall alltid pladask gjennom reklame

I en situasjon der etterspørselen i ulike bransjer (IT men ikke bilindustrien) eksploderer og det er mangel på komponenter, jobber Intel hardt for å betjene kundene sine bedre: Selskapets europeiske fabrikk må settes opp. I TysklandStarter i 2024.