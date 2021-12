Intel sier at metaverset vil kreve 1000 ganger mer datakraft

Ifølge Intel ser det ut til at alle spillere som graviterer rundt metaversen i dag glemmer at vår nåværende teknologi langt fra er i stand til å håndtere en metavers på den skalaen som Mark Zuckerberg drømmer om.

Helt siden Mark Zuckerberg avduket sin siste mani, Metaverse, ser det ut til at hele Big Tech har begitt seg ut på et kappløp for å erobre dette virtuelle rommet, og det spiller ingen rolle om det ikke eksisterer konkret ennå. Dessuten er det sannsynligvis ikke for nå ifølge Intel. Firmaet mener at teknologien rett og slett ikke er klar.

I en pressemelding sett av Kanten, mener det blå teamet at for å sette opp en virtuell infrastruktur så ambisiøs som Zucks så for seg, ‘må vi øke datakraften vår ytterligere … med en faktor på tusen, det er alt. Ikke nødvendigvis overraskende posisjonering; han er tross alt en smelter som lager smøret sitt med rå energi. Men argumentasjonen er ikke uten grunnlag for alt dette.

“Virkelig vedvarende og oppslukende databehandling, i en skala som lar milliarder av mennesker få tilgang til den sammen i sanntid, vil kreve en 1000 ganger økning i effektiviteten til våre beste maskiner i dag.”Forklarer Raja Koduri, visepresident for Intels avdeling for arkitektur, grafikk og programvare.

En reserve mer eller mindre feid under teppet av store deler av bransjen i dag. Det kunne imidlertid ikke vært mer legitimt. For hvis mange selskaper skynder seg å vise frem sine nye konsepter skreddersydd for denne metaverse fremtiden, ser det ut til at mange ignorerer det faktum at deres teknologiske grunnlag ikke engang er på plass ennå.

Et punkt i Koduris analyse fortjener imidlertid å bli litt nyansert. For øyeblikket forventer ingen, og muligens til og med Mark Zuckerberg, å se en plattform som er i stand til å imøtekomme “milliarder“Av menneskene. Denne teknologien vil nødvendigvis bygges over tid, fra et mye mer beskjedent grunnlag. Noen hevder til og med at ulike former for «metavers» allerede eksisterer, om enn ganske rudimentære sammenlignet med Metas syn.

Metaverset er ikke der ennå

På den annen side er det også veldig sant at nettverksinfrastrukturen som kunne romme et slikt system rett og slett ikke eksisterer i dag. Virtuell virkelighet er per definisjon en ganske grådig teknologi når det gjelder datakraft. Og i sammenheng med metaversen ville det ikke bare være nødvendig scaler alt dette for å ønske millioner av brukere velkommen, men også for å tilby innhold av enestående kvalitet med total flyt.

For Koduri ville dette innebære “Attraktive og detaljerte avatarer med realistiske klær, hår og hud, alt gjengitt i sanntid og basert på data fra sensorer som fanger gjenstander fra den virkelige verden, bevegelser, lyd og mer.“. Derfor vil det nødvendigvis være behov for systemer med “Ekstreme overføringshastigheter og utrolig lave ventetider“.

Jeg kan like gjerne si det med en gang; Det er ikke i morgen når planeten vil ha en infrastruktur som er i stand til å håndtere en slik belastning i så stor skala. For å takle det, foreslår Koduri å ta veien til kunstig intelligens og programvare. Forklar at programvarearkitekturene og algoritmene vi har for øyeblikket ikke tåler denne belastningen permanent; Han mener derfor, og at det absolutt finnes materiale for å optimalisere dem. Men uansett tilnærming, forblir observasjonen den samme; Metaversen slik Zuckerberg så for seg er ikke foreløpig.