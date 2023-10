Intel Ultra 9 Meteor Lake flaggskipprosessorer lanseres i 2024

Til tross for mange forsinkelser og utviklingsproblemer, annonserte Intel endelig teknologien sin Meteorsjøen i begynnelsen av forrige måned. Den innvier den nye nomenklaturen av Intel-prosessorer med deler som Intel Core Ultra 7 155H og Ultra 5 125H kjerne. En ny lekkasje indikerer at dette er de eneste to klassene av prosessorer som vil bli utgitt i første omgang. Vanligvis introduserer OEM-er sine beste produkter først, og man kan ikke la være å lure på hvorfor Intel bestemte seg for noe annet.

Golden Pig Oppgraderingen kjent Weibo/BiliBili-lekker hevder at bærbare datamaskiner med avanserte Meteor Lake Ultra 9 (Ultra 9 185H)-prosessorer ikke vil være tilgjengelige før i 2024. Bare en håndfull tynne og lette bærbare datamaskiner med Core i5- og Core i7-brikker vil være tilgjengelig . i utgangspunktet. En tidligere lekkasje viste at Core Ultra 7 155H var like effektiv som en Core i7-13700H.

De fleste av dem vil ikke være utstyrt med en dGPU og vil i stedet bruke den nye flisbaserte Iris Xe iGPU med 128 EU. Lekkasjen legger til at embargoer på Meteor Lake bærbare datamaskiner vil avsluttes 14. desember. For nå planlegger Intel å sammenligne Meteor Lake med Raptor Lake-H (Core i9-13900H) og Phoenix-HS (Ryzen 7 7840HS). Når det er sagt, vil det være interessant å se hvordan de presterer mot komponenter på inngangsnivå som Core i5-13500HX. Core i5-13500HX.

