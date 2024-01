Intel utfordrer Nvidia og Qualcomm med 'AI PC'-brikker for biler -10. januar 2024

Intel sa tirsdag at de vil lansere bilversjoner av sine nyeste kunstig intelligens-brikker, og utfordrer Qualcomm og Nvidia i markedet for halvledere som er i stand til å drive hjernen til fremtidige biler.

Intel kunngjorde også planer om å kjøpe Silicon Mobility, en fransk oppstart som designer systemer-på-brikker og programvare for å kontrollere elektriske kjøretøymotorer og ladesystemer i kjøretøy. Intel har ikke avslørt kjøpesummen til dette nære selskapet, kontrollert av venturekapitalfondene Cipio Partners og Capital-E.

Den kinesiske bilprodusenten Zeekr vil være den første som bruker Intels AI-system på en brikke for å skape «en forbedret stueopplevelse» i kjøretøy, inkludert AI-taleassistenter og videokonferanser, sa Jack Weast, leder for Intels bilvirksomhet, i forkant av CES-teknologien show i Las Vegas.

Intels nye SoC-er for biler vil tilpasse selskapets nylig lanserte AI PC-teknologi til holdbarhets- og ytelseskravene til kjøretøy, sa Weast.

Intel har levert brikker for infotainmentsystemer installert i 50 millioner biler, men har blitt overskygget av Nvidia og Qualcomm i det voksende markedet for kraftige halvledere som trengs for automatisert kjøreteknologi, skalerbar programvare for bilsystemer og komplekse skjermer.

«Intel har svært dårlig kommunisert sin suksess innen biler,» sa Weast under en forhåndskunngjøringskonferanse på CES-teknologimessen i Las Vegas. «La oss endre det.

Intel vil prøve å skille seg fra rivaler ved å tilby sjetonger som bilprodusenter kan bruke på tvers av sine produktlinjer, fra billigere til avanserte kjøretøy, sa Weast.

«Hvis AI i bilen betyr 500 watt… og gud vet hvor mye det koster… er det ikke skalerbart,» sa Weast og refererte til Nvidias kraftige og dyre produkter.

I fjor signerte Nvidia et partnerskap med det taiwanske selskapet MediaTek for å tilby billigere brikkesett. MediaTek er ledende innen å tilby teknologi for Android-baserte infotainment-skjermer som brukes i lavprisbiler.

Kinas raskt voksende elbilmarked vil være en kampplass for chipmakere. Kinesiske bilprodusenter kjemper for å tilby avansert infotainment og automatiserte kjøresystemer. Zeekr, for eksempel, er en kunde av Intel- og Nvidia-teknologier.

Intel vil også være «agnostisk» når det kommer til automatisert kjøreteknologi eller andre funksjoner som bilprodusentenes kunder ønsker å bruke, sa han.

Intel vil ikke kreve at bilprodusenter bruker avanserte kjørebrikker designet av den tidligere Mobileye-enheten. I stedet kan bilprodusenter be Intel om å innlemme sine egne brikker for å aktivere spesifikke funksjoner i Intel-systemet til en lavere kostnad. (Rapportering av Joe White; Redigering av Jonathan Oatis)