Intellian FoU-senter fremmer satcom-innovasjon og produksjonsvekst

14. juni 2021

Intellian er glade for å kunngjøre at det nye toppmoderne forsknings- og utviklingssenteret i Pyeongtaek, Sør-Korea nå er komplett og operativt. Anlegget gir et nytt hjem for det stadig voksende ingeniørteamet, huser toppmoderne produkt- og kvalitetssikringsanlegg, og vil akselerere produktutviklingen. Spesielt antenner som bruker fremvoksende faseteknologi, vil dra nytte av et nytt kompakt testområde for å bistå med utvikling og testing.

Utvidelsen gjør det også mulig å øke produksjonen betydelig på det eksisterende Innovasjonssenteret, og oppfylle det økte ordrevolumet som Intellian nylig har opplevd, og gi kapasitet til nye produktlinjer.

“Denne nye bygningen, som utvider hovedkvarteret vårt med nesten 80%, er en klar demonstrasjon av vår forpliktelse til rask vekst og fortsatt utvikling gjennom ny teknologi,” sa Eric Sung, administrerende direktør i Intellian Technologies. “Med flere nye markeder som forventes å dukke opp snart, investerer vi i fremtiden gjennom utvikling, innovasjon og utvidelse, fast bestemt på å fremme vårt oppdrag om å styrke tilkobling for alle. Vårt team for forskning og utvikling står i sentrum for denne strategien, og vi er glade for å gi dem de fasilitetene de trenger for å vokse mer og mer ”.

Vekst og innovasjon er nøkkelen til Intellians planer for fremtiden, og dette byggeprosjektet er det første av flere nye anlegg som vil åpne de neste månedene. Et nytt europeisk hovedkontor og logistikksenter i Rotterdam skal være ferdig i sommer, og bekrefter Intellians forpliktelse til regionen og gir raskere og mer kostnadseffektiv produktlevering til kundene. Intellian UK-teamet vil overta nye kontorer i London, og gi plass til det voksende teamet og tilby nærhet til mange viktige partnere. Endelig vil et nytt FoU-anlegg med fokus på nye teknologier også begynne å operere i Maryland, USA.

Disse nye anleggene vil ytterligere gjøre det mulig for Intellians strategi å designe og levere innovative, kundesentriske og fremtidssikre løsninger, som demonstrert av nylige produktlanseringer. Spesielt forventes den forestående lanseringen av flere nye LEO-nettverk (low-orbit (LEO)), en nøkkeldriver i utviklingen av trinnvise antenner, å generere nye forretningsmuligheter og legge til rette for større bruk av satellittkommunikasjon i markeder. . .

“Global tilkobling er nå viktig for det moderne liv, det være seg forretning eller fornøyelse,” forklarer Sung. “Vi ser dette i alle vertikale markeder, og Intellian må være klar med de tilkoblingsløsningene våre kunder trenger, enten de driver virksomhet på land, til sjøs eller begge deler. Av den grunn investerer vi tungt i både FoU og logistikk, og sørger for at Intellian alltid vil være den første til å innovere og møte nye krav. “

Den nye åtte etasjers bygningen, ved siden av det nåværende koreanske hovedkvarteret, huser et globalt kontrollsenter sammen med toppmoderne FoU-laboratorier og produkt- og kvalitetstestfunksjoner. Det vil også utvide produksjonskapasiteten betydelig. Global Control Center vil tillate Intellian å overvåke antenner som er installert hvor som helst i verden, og støtte ekstern diagnose og gi rask respons hvis en kunde rapporterer et problem. Andre nye fasiliteter i bygningen inkluderer kontorer, møterom, auditorium, salong, kafeteria og treningsstudio.

