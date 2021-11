Intens gjennomgang av årets beste animasjon på Netflix

Andre tjeneste

Han som drepte monsteret Er 10e Den bestselgende mangaen gjennom tidene. Dette er imidlertid serien med lavest antall bind i rangeringen. Ja Black Jack Hvor Slam Dunk Ligger tett når det gjelder historielengde Et stykke Hvor detektiv Conan 100 blokker er på kreditt, nok til å gjøre sammenligningen farligere.

Endelig filmen Demon Slayer: Infinity Train Registreringer av eksploderende japanske tilskuere (fjerning av tronen Navnet ditt, Inkarnasjon Eller Spent), Mens han var en av de største hitene i 2020, samlet inn mer enn 500 millioner dollar i hele eller nesten all verdens kino under respirasjonsepidemien.

Men da den først ble importert til Frankrike, Han som drepte monsteret, Senere kalt “Nattejegere“ Ikke solgt. Alle. Helt til han kommer tilbake på banen halvannet år senere, til det punktet at han opplever en avbrudd. Historien er den samme i Japan. Hans kjedelige første kapittel slo ham nesten ut av kjendisspaltene Hoppe. I så fall, hva er oppskriften på denne shonanen som er klart over en periode på noen år? Vil du bli en av de største selgerne gjennom tidene fra forretningssvikt?

Den første episoden din er falsk, men du selger 150 millioner for hevn

Merkelig nok ikke mye hensikt Han som drepte monsteret For en slik suksess. Mangaen har en spesielt klassisk historie. Den beskriver reisen til Kamoto Tanziro, som etter et ødeleggende møte forvandles til et spøkelse og bestemmer seg for å gjøre søsteren sin tilbake til et menneske. Demoner har ikke noe annet valg enn å spise menneskeblod for å overleve, så det kan virke umulig for Nesuko å bo sammen med broren sin.

Han verver seg dermed til et eliteregiment Der bruker han og andre demonmordere sverd og gir dem sine egne evner til å kjempe mot det originale monsteret, Musan Kiputsuji, hvis kraft tillot mennesker å bli til demoner.

Så ved første øyekast er det ingenting som bryter. Lignende temaer finnes i mange vellykkede verk Tokyo mål Å gjøre Parasitt, Bestått Motorsag mann. Derimot, Han som drepte monsteret Alle disse verkene eksploderer og selger 5 til 10 ganger mer enn sistnevnte, men de stjeler ikke karakteren til kultverk.

Domioka er en mystisk og veldig mystisk (en annen) karakter

Tallerkenen svaiet

Når det gjelder kreftene til hovedpersonene, igjen, ingenting å rapportere. Det er en effektiv palett, men veldig tradisjonell. På den ene siden kommer mordernes moral til uttrykk i teknikker utsmykket med noen overraskelser ved å bruke grunnleggende grunnleggende kontakter (vann, ild, lyn).

Demoner har evner som ligner på de vi allerede har oppdaget Naruto. Illusjoner, prosjektiler, hvert monster har en spesiell og noen avledede teknikker som begynner med de ritualiserte øyeblikkene under sammenstøt mot morderne.

Her er de moralsk grå karakterene for en subtil historie

Samme observasjon med den mest klassiske historien, De gamle kloke trener, mens de ved første øyekast kaster historien om å flytte fra en jobb til en annen.

Den første episoden er nettopp en skremmende klassisisme (Tanjiros familie blir drept, men han kan nå redde sin demonbesatte søster på bekostning av en lang reise …), så han vil fortsette. Dette er også en av forklaringene på den dårlige starten på papirversjonen Han som drepte monsteret.

Nesco-opptredener er sjeldne, men de endrer systematisk kampens gang.

Mote offer

Det er det. Selv med den verste viljen i verden, er det vanskelig å klandre lenger Han som drepte monsteret bare det. På den annen side er listen over hans kvaliteter lang, og starter med den mest ønskede kunstretningen. Og briljant inspirert, opprinnelig Japan tidlig på 1900-tallet, men strålte blant de beste modellene etter 2000-tallet.

Killeruniformer kan være svært effektive for å gi ellers fargerik og forfriskende visuell identitet, og kan forårsake påvirkninger. Full metal alkymist Og Blekemiddel.

Under kimonoen deres ser drapsmennene ut som Edward Elricks uniform, mens den mest synlige delen av kostymet deres minner om universet. Blekemiddel, Kapteinen for hvert Soul Society-lag har forskjellige repetisjoner av den samme kimonoen akkurat som dem. Dette gjør at betrakteren kan si fra om egenskapene. Og deres karakter uten å krysse jernet.

Her er et eksempel på sterk, men subtil visuell identitet

Undertøyet ligner veldig på militæruniformene fra Taisho-tiden på begynnelsen av 1900-tallet. Dette er også perioden nevnt Han som drepte monsteretI Japan, som moderniserer seg raskt, blir demonmordere noen ganger sett på som folkemonumenter.

Til slutt, hvis Inosukes kostyme er en ubeskrivelig kake, er Tanjiro og Zenitsu i stand til å administrere en stil som bidro til den visuelle identiteten til serien, mye påvirket av påvirkningen fra Ukiyo-e-perioden, som førte til de mest populære kunstverkene . Skjærgård, starter med Hokusai.

Feilfri utførelse fanger forutsigbarheten til mange actionscener

Siden animasjonen er spent og kledd, utelates ikke ufotable, Vi ser også skumeffekten i Tangiros teknikker, slik vi fant i Okami-spillet. Den brukbare stilen ser ut til å være i stand (a Prommer) For å kombinere vitenskapen om en presis linje og brede former, for å gi inntrykk av volum når du lager en vanndrage eller bølger av flammer.

Musikkmessig er dette nok et stort høydepunkt ved tilpasningen., Atroxia og andre epos som pendler mellom tradisjonelle japanske temaer (som ikke anses å være i magen på japanske innspillinger) vi kunne høre nylig.

Disse vannsystemene er små Okami Wii på Wii, synes du ikke?

Hva har vært bedre skrevet det siste tiåret?

Å skrive karakterer er ikke utelatt fordi det er nyttig. Tangiro er fast bestemt på å bringe søsteren sin til menneskeheten først, men han mister aldri besinnelsen når han blir konfrontert med elitedemoner. Hvis han legger sitt hjerte til å beseire dem, vil han aldri nøle og miste en karakteristisk empati for dem fordi de var mennesker før de ble forandret.

Det fungerer. Tangiro så ikke ut til å bry seg. Fordi han er redd, men han forlater ikke fiender når livet hans er i fare. Han som drepte monsteret Demonene nyter nøyaktig iscenesettelse av nederlagsøyeblikk, og Tanjiro kan nå vise en hengiven gest, et tegn på respekt mellom to fiender som ikke har valgt å være fiender når kroppen deres går i oppløsning.

Har noen fortalt deg at dette er så gøy?

I mellomtiden gir Zenitsu historien en liten vri. Han er imidlertid ikke alene i denne bestrebelsen fordi Inosuk og hans brente karakter er en enorm bolle med luft når stemningen blir trykkende.

Trioen er en flott komisk trio, et Fordiori-geni som lett oppdager noen blink når situasjonen er viktig, og tilbyr noen av de mest effektive kampene uten å gå inn i en “pornoovergang”. Blekemiddel Eller a Dragon Ball Z.

Inosuke viser en glimt og veldig interessant utvikling fra Rui-skogbuen

Alle karakterene får en liste over teknikker som samsvarer med deres egenskaper. Genitsu, for eksempel, utvikler en ekstremt kraftig og dødelig teknikk, som er et tegn på at han ikke er fornøyd med å berike listen over militante taktikker. I følge Inosuke er begrepet «teknologi» allerede synonymt med teknologi.

Slutten av episode 19 kan være et av de kraftigste klimaksene sett i japansk animasjon Fra de beste årene Drageball Den klarer å forene karakterene til karakterene, de respektive manøvrene, men ufotables bemerkelsesverdige produkt for å levere en urokkelig dans støttet av et intenst lydspor.

Vi føler at det er sjeldent og umulig å ikke bli rystet i denne konflikten at Tanziro klarer å oppnå det som feilaktig kalles episk. Siden den gang er følelsen så ren, følelsen så ekte, enhver følelse av Teja Wu vil bli forvrengt.

Rui kan være en lavmåne, men han husket store fiender som Merum

Han som drepte monsteret? Som Bounty Hunter

Han som drepte monsteret Lenge før vi hører om “hoppingens nye gullalder”, har den opplevd en så dominerende suksess at det er en måte å fornye et respektabelt uttrykk for en tid å snakke om en periode. Ukentlig Shonen-hopp Den doblet sirkulasjonen til den ble utgitt i 1996 på midten av 1980-tallet Drageball.

De Hoppe, publisert under Shuisha Publishing i 1968, opplevde en utrolig produktiv periode. Han startet nesten to hundre serier og vant raskt mot konkurrentene Drageball, Slam Dunk, Eller Saint Seiya.

Med sin iver og sta “gode menn” tar Demon Slayer nok et vellykket trofé

På slutten av 90-tallet så noen serier at utgivelsen deres tok slutt (som Drageball Og Slam Dunk) Dette er øyeblikket av en lavkonjunktur Hoppe, Må vente på at “Big 3” starter på nytt dagen etter 2000. Dette er de tre pilarene som utgjør ukebladets trykte salg. Et stykke, Naruto Og Blekemiddel.

Men på slutten av blekemiddel korrosjon og slipp Naruto, The Hoppe Jakten på nye suksesser for å fylle gapet er enda mer ødeleggende.

Hvis du vil måle hvor vellykket undervurderingen er Han som drepte monsteret, Her er et tall: Boken skrevet av Manga, en av fire som vil selges i Japan innen 2020 Han som drepte monsteret. Vi snakker ikke om en vellykket manga, vi snakker om en flodbølge som inspirerte popkulturen, som umiddelbart falt inn i den.

Nå hopper du for å finne etterfølgeren til Demon Slayer

Han som drepte monsteret Så den landet på Netflix og Amazon. For å bygge suksessen, Han som drepte monsteret Var i stand til å se seg selv fullstendig forvandlet til en anime, Og det er ansvarlig for å skaffe rettighetene til distribusjonen så snart som mulig.

Til slutt kan vi forvente at Netflix og andre tar en aggressiv strategi når de konverterer en vellykket manga (dvs. kjøper mye innhold og styrker animasjonstilbudet betydelig). For brukere kan dette være en ny gullalder, denne gangen spredningen av japansk animasjon..

Demon Slayers sesong 1 er fullt tilgjengelig på Netflix og Prime Video fra 1. november 2021