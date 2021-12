Inter og Christian Erickson, det er over!

Cassette Dello Sport-system: Christian Eriksen og Inter Milan kommer til enighet utenfor banen om å si opp spillerens kontrakt. Informasjonen, bekreftet av Fabrizio Romano, var ofte godt kjent om det italienske mesterskapet.

Denne nyheten burde ikke komme som en overraskelse for noen i starten. Dane, 29, har montert en subkutan defibrillator siden han fikk et hjerteinfarkt i euro. Dette forhindret ham fra å spille i Serie A. Faktisk er italienere strengere enn andre europeere med regler angående hjerteproblemer.

“Kjærlighet mellom Ericsson og Inter varer endelig i 689 dager”, Lacrit La Gazzetta dello Sport. “Forbundet var som en berg-og-dal-banetur: en blendende nedstigning, spektakulære stigninger og en ufattelig sluttstopp. ) Og med klubbens advokat.

For to år siden presset trener Antonio Conte Spurs midtbanespiller Tottenham til å signere en avtale på 27 millioner. I Inter ville han ha spilt 60 kamper for åtte mål og tre målgivende pasninger. Tross alt vant Romelu Serie A-tittelen med Lukaku i fjor.