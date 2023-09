Interarché kunngjør svært dårlige nyheter til alle sine kunder

Se sammendraget

Skjul sammendraget



For å tiltrekke seg forbrukere bestemmer mange merker seg for å lage et lojalitetskort. Dette er spesielt tilfellet for Intermarche. På den annen side nyere kunder Jeg lærte noen dårlige nyheter om dette.

Intermarche-lojalitetskortet er veldig populært

For å spare penger er et lojalitetskort ideelt. Og med god grunn lar den deg dra nytte av rabatter eller til og med mange fordeler. En ting er sikkert, det er det Det er veldig populært blant forbrukere.

Interarché Lojalitetskortet lover også kundene mange fordeler. Vær oppmerksom på at det er veldig nyttig hvis du er vant til å handle i butikken hver dag.

Enten i fysiske butikker eller på nettsiden kan du bruke dette populære lojalitetskortet for å spare penger. Takket være dette berømte kortet, du Vinn Euro-jackpotten med Winning Challenges-programmet.

For lesing

Drivstoff, en veldig god avtale på priser: dette supermarkedet går helt ut!



Du kan også dra nytte av billigere produkter takket være samlerklistremerker som Interarché Playmobil vignettdisplay. Det er også 90 % rabatt på enkelte referanser.

En ting er sikkert, det er mange fordeler takket være Intermarché-lojalitetskortet. For å dra nytte av alle disse fordelene er det også viktig å sveipe dokumentet hver gang du går til betalingssiden.

Forventede endringer

Takket være euroen som er samlet i lojalitetsfondet ditt, vil du kunne få gode rabatter på dine neste løp. Dette vil tillate deg å spare penger på dine neste kjøp.

Allerede da hadde Interarché-klienter muligheten til å gjøre det Akkumuler opptil 500 euro På katten deres. Det var også mulig å bruke dette beløpet i flere betalinger samme dag.

Men nå har merket bestemt seg for å endre denne berømte tilstanden. 14. september bestemte merket det Endring av de generelle bruksvilkårene «Kortfordeler».

For lesing

Denne dagen i uken er den beste for å handle på Interarché og spare penger



Selv om det tidligere var mulig å ta ut beløpet tilgjengelig på lojalitetskontoen din flere ganger på samme dag, er dette avsluttet. Faktisk har du ikke lenger muligheten til å stille inn driftsmodus.

Fra nå av er uttak begrenset til én gang per dag og per kort. men det er ikke alt. Noen Interarché-butikker har også indikert at taket på den månedlige premiepotten også vil reduseres.

Maksimumsbeløp Premiepotten vil øke fra €500 til maksimalt €400 I noen butikker. En ting er sikkert, disse nye funksjonene vil neppe glede Interarché-kunder i det hele tatt. Og med god grunn elsker de å dra nytte av disse fordelene.