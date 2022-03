Intermarché kjøper et rovdyr: hva vil endre seg for forbrukeren

Tirsdag formiddag ble det holdt et ekstraordinært næringsråd i Mustadagh. Noen uker etter kunngjøringen om avsluttet samarbeid med Carrefour, måtte selskapet finne en ny avtale med en annen partner. Et spørsmål om å overleve, ifølge administrasjonen.

Dermed var det Intermarché som signerte en ny partnerskapsavtale med Mustadagh. En endring som trer i kraft 1. januar 2023, og dens umiddelbare virkninger er fortsatt uklare. For det første fra gruppens arbeidere. I fellesfronten uttrykte fagforeningene sine bekymringer. «Fra 1. januar 2023 vil Intermarché eie butikkene og varehusene, slik at de kan gjøre hva de vil. Lukke, franchise, outsource varehus eller til og med opprettholde samme virksomhet? Så mange spørsmål! Så det er ingen trygd. Dermed åpner det seg en ny periode med usikkerhet for arbeiderne.vi lærer. I hvilken saus skal den spises innen utgangen av 2022? En ting er sikkert, en velstående familie solgte seg ut til høystbydende. Ikke for den som vil gi det høyeste sosiale budet, men den som vil gi størst fordel for et lønnsomt selskap og spesielt dets aksjonærer.«