Intermarché-overtakelse av Mestdagh: Mestdagh-ledelsen er ikke klar til å gå under konsesjon, anslår CNE

Ledelsen av pungdyret er ikke klar til å gå inn under franchisen til 16 av sine 51 butikker fra 1. juli, ifølge torsdag kveld permanent CNE Evelyne Zabus, etter et forretningsråd som varte i mer enn 8 timer. «Når vi snakker om ettervirkninger (privilegium), blir vi fortalt: «Det er ikke lenger vårt ansvar».Syndikatet angrer.

Av de 50 spørsmålene, hovedsakelig av organisatorisk og teknisk karakter, som fagforeningene har sendt inn til administrasjonen, venter fortsatt mange på svar, ifølge NEC. De er spesielt knyttet til betaling av lønn, trygd eller den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) brukt av franchisetakere.

Fagforeningene er også krevendeEt offisielt registrert juridisk dokument«Det dekker alle arbeidsforhold på franchisetidspunktet. Fagforeninger krever også at det opprettes et telefonnummer for gruppearbeidere som har spørsmål om franchiseprosessen.»Vi har ikke mottatt noe offisielt svar på denne forespørselen. Imidlertid gir franchising reelle psykososiale bekymringer blant arbeidere.angrer på Evelyn Zappos.

I tillegg ble ledelsen også bedt om å arrangere et møte mellom fagforeningene og fremtidige kjøpere av franchisebutikker for å diskutere spesielt fremtidige arbeidsregler. «Uten svar fra ledelsen må franchisetakerne tørke av gipsenFagforbundet varsler at et nytt næringsråd vil samles førstkommende torsdag, en måned etter at 16 butikker ble franchisetatt.