Internasjonale topp DJ -er som skal opptre i Liverpool til støtte for psykisk helse -kampanjen

Foto: Arrangementene vil finne sted over to netter i North Liverpool -klubben.

Noen av de største navnene i hus og techno kommer til Liverpool for to store arrangementer som støtter en lokal menns psykisk helse -kampanje.

Store hitters Danny Howells og Bushwacka så vel som spesielle gjester vil bli omtalt til støtte for #Endthestigma -kampanjen, for å hjelpe til med å etablere en menns senter for psykisk helse i Nord -Liverpool, Merseyside.

Kjente DJ -er vil opptre kl Wav 20. november, mens verdensstjernene Jeremy Olander, Henry Saiz og Finnebassen dukker opp på stedet 29. januar.

De to fantastiske arrangementene arrangeres av Liverpool -promotører, Bevegelse, og vil være hans første arrangementer på klubbens scene i Liverpool på over fire år.

Etter så lang tid ble beslutningen tatt om å komme tilbake med stil med en flott oppstilling, mens du samler inn penger til en viktig lokal sak i prosessen.

En prosentandel av billettsalget går til kampanjen.

Både hendelsene i november og januar vil gi en prosentandel av billettsalg til #Endthestigma -kampanjen.

I tillegg til dette vil de promotere en Crowdfunder for kampanjen blant sine følgere, og det vil være et #Endthestigma -telt på hvert av arrangementene.

Motion -grunnlegger Chris Prudence, som skal opptre på det første arrangementet, sa:

“Vi har holdt noen fantastiske fester gjennom årene, og vi har hentet slike som Sebastien Leger, Guy J, Format B og Kevin Saunderson til byen. Etter så lang tid ønsket vi å gå tilbake på en stor måte, og jeg er veldig stolt over oppstillingen for begge arrangementene. “

Han fortsatte: «Å bringe noen av de største navnene i hus og techno til Liverpool er en ting, men da jeg hørte om det lokale #Endthestigma -prosjektet for å bekjempe menns psykiske problemer, så jeg en flott mulighet til å gi tilbake samtidig. . Musikk er flott for psykisk helse, ettersom det samler mennesker og løfter dem, så hvis vi kan gjøre det, øke bevisstheten og skaffe penger samtidig, vil det være fantastisk! “

Begge arrangementene vil finne sted på WAV -klubben i Nord -Liverpool.

Begge arrangementene vil finne sted i Wav, nattklubben North Liverpool Tunnel som nylig hadde en større oppgradering av lyd- og belysningssystemet, og satte dem på kartet som et av de beste stedene i regionen.

På kvelden kan festdeltakerne se frem til det beste huset, tech house og techno fra anerkjente internasjonale DJ -er.

Chris Prudence sa:

“Oppstillingene våre trenger ingen introduksjon. I november har vi Danny Howells, som har blitt kåret til en av de 10 beste DJ -ene i verden, og Bushwacka, som har knust ham med de største navnene i bransjen i over 30 år. Vi har også noen helt spesielle gjester å kunngjøre i kveld. “

Han fortsatte:

“I januar har vi et vidunderbarn Eric Prydz og nummer én på listene Jeremy Olander. Sammen med ham har vi den internasjonalt anerkjente Henry Saiz, som har spilt på verdens største festivaler, og norske Finnebassen, som har blitt omtalt mye på BBC Radio One. Vi er veldig glade for å få disse store navnene til Liverpool, spesielt etter en slik vanskelig tid for bransjen. “





Motions store reserver representerer en spennende gjenoppblomstring for byens klubbscene, men promotørene er ivrige etter å gi noe tilbake i prosessen.

I tillegg til å støtte #Stigma Til kampanjen vil de rekruttere nye lokale DJ -er for å gi dem muligheten til å opptre sammen med globale superstjerner.

Chris Prudence forklarte:

– Det siste året har vært veldig vanskelig for alle. Med disse to arrangementene ønsker vi å bringe klubber de beste i bransjen, men også hjelpe en stor lokal sak og også støtte lokale talenter. Fremvoksende lokale DJ -er har satt karrieren på vent, så vi ønsker å gi dem muligheten til å være i samme utvalg som disse superstjernene, mer om det kommer snart. “

Motion kommer til WAV for det første arrangementet 20. november 2021, fra 21.00 til sent, med Danny Howells, Bushwacka, Prudence og spesielle gjester.

Den andre hendelsen, 29. januar 2022, fra 21:00 til sent, inneholder Jeremy Olander, Henry Saiz og Finnebassen. Billetter er tilgjengelig på Skiddle fra £ 18,95.

For mer informasjon om den lokale #Endthestigma -kampanjen, sjekk ut denne Crowdfunder -videoen HER og en av Crowdfunders kampanjer med flere detaljer HER.

