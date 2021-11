Internett-brukere ble rørt av hyllesten til Gregory Lemarchell i 20 år i “Star Ace” (videoer).

Dette er den tredje og siste premien som feires 13. og 20. november “Star Academy”, I TF1. Mulighet til å endelig fokusere på sesong 3. Så en fin duett ble sunget mellom to bestevenner, Elody Frage og Michael. En nytolkning av den berømte tittelen “Roxane” av Sofia Essaïdi; Og kort med tilbedelsessanger som “La Pamba” og “L’Orange”. Det hele ble komponert av regissør Natalie Andre, sangpedagog Armande Altai, danser Camel Ovali eller dramatiker Oscar Sisto.

Men høydepunktet i denne tredje premien er utvilsomt fulltiden dedikert til sesong 4-studenter. De sang absolutt sangen sin “Let me dance” (med datidens dansesystem, takk.). Men Lucy, Hota, Matthew, Sandy, Sofian, Karima og Enrique unnlot ikke å hylle vennen deres som var sesongens største vinner. Gregory LemarchalDøde i 2007 av cystisk fibrose. Etter å ha sendt noen fantastisk kommenterte arkivfilmer av Oscar Sisto, fortjente 2004-klassen en skikkelig applaus. Elevene, lærerne og Nikos Aliagas var alle veldig emosjonelle og hilste på den avgående engelen. Ingen ord, bare applaus. Kjempe kulde!

Så, kort tid etterpå, på kvelden, opptrådte Matthew og Sofian på scenen for “Meg”, som vil vises på “Restance Amis”, et hyllestalbum produsert av sesong 4-alumner. Deep and Outspoken-tekstene gjenspeiler perfekt Gregorys vanskelige reise, og berører gjester som gjenganger Jasmine Roy, finalist Lucy eller tidligere stjerneakademiker Karima.

Hvis det er tårer på skjermen, kan det være i stuen din for å se nyhetene til TV-seere / nettsurfere oppført på Twitter denne lørdagskvelden.