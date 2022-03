Internett-brukere flyttet, «Det gjør vondt i hjertet»

Denne tirsdagen viet France 2 en musikalsk kveld i solidaritet med Ukraina, der donasjoner kan gis. Florent Bagney dukket opp for første gang siden han ble diagnostisert med kreft, og forvandlingen hans har ikke gått upåaktet hen.

Denne tirsdagen, på kveldsarrangementet til fordel for Ukraina, møtte vi artister fra Pascal Obispo, Nolven Leroy, Julian Clerk, Clara Luciani, Indokina, Barbara Pravi, Eddie Prieto, Jassi og mange flere artister.

«United for Ukraine» ble organisert i løpet av noen dager og var en flott livekonsert fra radiostasjonen, arrangert av Lula Kadur og Nagui. Midler som samles inn denne kvelden vil bli brukt til å hjelpe ukrainere som ble berørt av den russiske invasjonen for nesten to uker siden.



Et flott comeback

Det var en mulighet for Florent Bogney, som ikke hadde vist seg frem siden han ble diagnostisert med lungekreft i slutten av januar, til å komme tilbake til fronten av scenen.

Han, sammen med vennen Pascal Obispo, forklarte temaet «Ingen mann født for det». Publikum la naturligvis raskt merke til at sangeren, som gjennomgikk cellegiftbehandling for noen uker siden, hadde barbert hodet.

Nettbrukere har blitt rammet

«Jeg er ikke klar for en hårløs florentinsk ponni», »

Det gjør vondt å se Florent Pacney slik.»

Florent Pagny er gode nyheter

Passer nok til å synge i kveld



Til tross for cellegift, «les en kommentar på Twitter.



Sangeren viser nok en gang at han er en mann av sjelden generøsitet, som ikke nøler for en god sak selv når han er syk.